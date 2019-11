Los seis errores y anécdotas más sorprendentes de la Lotería de Navidad

El próximo 22 de diciembre se celebrará el Sorteo Extraordinario de Navidad. Un total de 465 personas lo seguirán en directo en el Teatro Real de Madrid, otros tantos miles lo harán a través de la televisión o las redes sociales.

Todos soñarán con ser los agraciados con el 'Gordo', que reparte en esta edición 400.000 euros por décimo, 320.000 después de impuestos, al portador de cada billete, como lo llevan haciendo durante más de un siglo.

MIRA AQUÍ DÓNDE PUEDES ENCONTRAR TU DÉCIMO FAVORITO

Repasamos algunas de las anécdotas más curiosas, así como errores más sorprendentes, que han ocurrido a lo largo de la historia del Sorteo de Navidad.

CANTA POR ERROR UN PREMIO

La equivocación de una señora que creía haber cantado uno de los premios fue una de las anécdotas que marcaron la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2015.

No había pasado ni una hora cuando todas las cámaras se congregaban en torno a una señora sentada en la tercera fila que cantó uno de los premios, pero al instante se dio cuenta de que se había equivocado. Su amiga, sentada al lado, negaba con la cabeza y explicaba que el número era muy similar.

ERROR INFORMÁTICO

Un error informático en la web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ocasionó que 'El Gordo' de 2012 pasara por unas horas por la Administración de Lotería de la Calle de la Puerta del Sol de Illescas (Toledo), aunque no lo había vendido.

María, la hija de la dueña de la Administración, dijo que fue "muy grande" el revuelo que se produjo porque hasta Illescas llegaron medios de comunicación alertados por la noticia.

CONFUSIÓN DE PESETAS

Era el Sorteo de Navidad de 1954. Uno de los niños de San Ildefonso cantó un premio de 10.000 pesetas cuando realmente estaba premiado con 200.000 pesetas. El sorteo tuvo que ser suspendido durante unos minutos en los que se realizaron comprobaciones.

El número era el 4.073, había caído en Barcelona y el premio real que habían obtenido era 20 veces mayor del que se cantó en primera instancia.

EL ERROR MÁS GRAVE

El Sorteo de la Lotería de Navidad de 1986 fue uno de los más accidentados de la historia. Hubo un error al cantar las cantidades del Gordo y también hubo una equivocación con los importes del segundo premio que provocaron alguna queja entre el público del salón de sorteos.

EL GORDO QUE PASÓ DESAPERCIBIDO

Gemma Llorente sería la protagonista de la Lotería de 1987. La niña no se dio cuenta que había cogido la bola del 'Gordo' y la cantó como una pedrea. El señor funcionario se percató al instante y ordenó parar el sorteo. Al número 20.064 le habían correspondido 250 millones de pesetas.

UNA BOLA CON VIDA

Era el año 2006 cuando una bola se le cayó a una niña, escapó de sus manos para caer en una planta que había junto a la mesa.

Nerviosa por el suceso, la niña no encontraba la bola y se escuchó: “Joder, se me ha caído la bola en la planta. ¿Dónde está...? ¡Qué vergüenza! No la encuentro. No está”.