Ganadores a las que tocarle el Gordo de la Lotería resultó ser su mayor desgracia

El dinero no da la felicidad, pero 'fatiga' quita. Un dicho popular que, en algunos casos se puede volver todo lo contrario: el dinero puede suponer toda una desgracia, aquellos para los que ganar el primer premio de la Lotería no ha sido precisamente un camino de rosas, sino una auténtica perdición que ha acabado en divorcios, ruina o, incluso suicidios.

En 2019 el gasto medio anual por hogar en España fue de 30.243 euros, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Un dato que, si lo tomamos como literal, nos queda que una persona de 25 años tendría que ganar un total de unos 1.693.608 euros para sobrevivir hasta los 80 años sin tener que trabajar. Pero claro,¿quién no se va a dar un 'caprichito' tras ganar más de un millón de euros?

“Tapar agujeros” o “hacer lo que siempre había querido” son algunas de las expresiones que suelen decir a los micrófonos de los medios de comunicación aquellos que acaban de conseguir o el Gordo o cualquier gran premio del Sorteo de Navidad. Pero lo cierto es que luego aparecen amigos, familiares o simplemente personas cercanas que se acercan a pedir un 'pellizco' en forma de ayuda. Un poco de aquí y un poco de allá puede hacer que el dinero se evapore mucho más rápido de lo que pensamos.









¿Por qué nos gastamos el dinero?



La profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC Elisabet Ruiz señalaba que el malgasto de los premios de lotería se produce a causa del “desconocimiento financiero y a la mala gestión del dinero”. Y es que, según el Fondo Nacional para la Educación Financiera, el 70% de los ganadores de un gran premio de lotería se lo gasta todo en solo cinco años

No obstante, y más allá del factor monetario, el dinero no sólo se marcha en apenas unos años si no tenemos cuidado, sino que incluso la felicidad de haber recibido una inyección de millones puede durar menos de lo que pensamos. Un estudio de Philip Brickman indica, en esta línea, que un año después los ganadores de una suma millonaria no era más feliz que otro no premiado.

Adrian y Gillian Bradford









Arruinados tras ganar millones



Pero hablando de casos concretos, hay algunos que han sido muy sonados. El más reciente: el de Michael Carroll, un joven británico que con tan solo 19 años ganó un premio de 9,7 millones de libras. Se fundió la alta cantidad en menos de ocho años en prostitutas, drogas y discotecas. Unos años después, ante el nivel de gasto, tuvo que vender la mansión que se había comprado y regresó a su antiguo trabajo de basurero.

Adrian y Gillian Bradford, por su parte, ganaron el récord en premios del Reino Unido: un total de 148 millones de libras (más de 187 millones de euros), y se convirtieron en los ganadores que más cantidad perdieron. Todo ello a raíz de una adicción repentina a vicios caros: viajes en primera clase, una nueva casa y coches deportivos.

Sólo 15 meses después la pareja anunció que se separaba, tras varios rumores e infidelidades. Gillian aseguró que ganar la lotería supuso una "carga enorme". En unas declaraciones a 'The Daily Mail' afirmó que para ella fue "muy estresante".

En España tenemos el caso de Chemanuel, un empresario gallego al que le tocaron 9 millones de euros en el sorteo de La Primitiva en 2003. El dinero llegó cuando su familia más lo necesitaba e, inmediatamente, llegaron los Ferraris, las reformas en la casa e incluso la creación de una empresa de transportes y de alquiler de maquinaria de campo. Las pérdidas, los fracasos empresariales y las visitan constantes al casino terminaron con Chemanuel suicidándose en 2009, sólo seis años después de ganar el premio.