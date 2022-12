La Lotería de Navidad 2022 ha regado de millones este domingo todo el territorio español. En total, se han repartido 2.380 millones de euros en premios. El primer premio, el Gordo, reparte 400.000 euros al décimo, el segundo 125.000 euros al décimo y el tercero 50.000 euros al décimo. Cada uno de los dos cuartos supondrán 20.000 euros al décimo y para los ocho quintos serán 6.000 euros.

El tradicional sorteo reparte este año más de 2.520 millones de euros en premios y el más codiciado por todos los ciudadanos, ‘El Gordo’ de La Lotería de Navidad, que ha sido el 05490.

También se ha conocido el segundo premio, que estádotado con 1.250.000 euros a la serie, ha sido el número 4.074. Este segundo premio, el segundo en aparecer en un sorteo donde los premios gordos se han hecho esperar más de una hora, ha recaído en administraciones de Puigcerdá y Olot, ambas en Gerona, y de Bilbao y Mungía, ambas en Vizcaya.

Este año, la emisión consta de 180 series, ocho más que en años anteriores, cuando había 172 series, de 100.000 números cada una. Dicha emisión asciende a los 3.600 millones de euros, de los que se reparten un 70 por ciento en premios, es decir, que se repartirán 2.520 millones de euros.

Mapa de premios de la Lotería de Navidad 2022

¿Y has sido tú el premiado? Gracias al buscador de Lotería de Navidad de COPE.es puedes descubrir de manera rápida y sencillo si tu décimo tiene premio o no. Basta con introducir el número de tu décimo (siempre de cinco cifras) y la cantidad que juegas para descubrir si te ha tocado algo y cuánto. Además, este año puede tocarte más dinero. Una de las novedades del sorteo es que este año se ha elevado la cantidad exenta de pagar impuestos por los premios obtenidos de los 10.000 euros que hasta ahora no pagaban a los 20.000 euros, lo que favorecerá los agraciados con menos de esa cantidad. A partir de esa cantidad se aplica una retención única del 20%. ¡Que la suerte te acompañe en este día tan especial y lleno de ilusión!

Lista oficial de premios de la Lotería de Navidad 2022

Dónde ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad

El Gordo de la Lotería de Navidad 2022 ha caído en el número 05490 y se ha vendido en Torrevieja y Jávea (Alicante); Roquetas de Mar y San Agustín (Almería), Moreda de Aller (Asturias); Hoyo de Pinares (Ávila); Barberá del Vallés, Hospitalet de Llobregat, Rubí y Sant Vicenç de Castellet (Barcelona); Miajadas (Cáceres); Jerez de la Frontera (Cádiz), Castellón de la Plana (Castellón); Ciudad Real; Noria y La Coruña (La Coruña); Playa de Aro (Gerona); Almuñécar y Granada (Granada); Azcoitia (Guipúzcoa); Gibraleón (Huelva); Benasque (Huesca); Los Villares (Jaén); Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Telde, Tamaraceite, Antigua (Las Palmas) Columbrianos (León); Fonsagrada (Lugo); Las Rozas, San Lorenzo del Escorial, Colmenar Viejo y Madrid capital (Madrid); Villanueva del Trabuco, Torremolinos y Málaga (Málaga); Arenal (Mallorca); San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Murcia (Murcia); Cordobilla y Pamplona (Navarra); Sevilla; La Guancha y Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife); Tavernes (Valencia); Arroyo de la Encomienda (Valladolid); y Bilbao (Vizcaya).

