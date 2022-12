Consulta si tu décimo de Lotería de Navidad 2022 ha sido premiado con el comprobador de COPE

El primer premio de la Lotería de Navidad 2022, conocido por todos como 'El Gordo', saldrá en unas horas.

Otro año más, la Lotería de Navidad ha vuelto a llenar de felicidad a muchos puntos de España. Tras meses complicados en los que la pandemia ha sido la protagonista absoluta, los niños de San Ildefonso han vuelto a repartir alegría, lágrimas y abrazos a distancia entre muchas personas.





¿Todavía no sabes si tus décimos están premiados? ¿Qué harías si te tocase un pellizco de la lotería? COPE te da la oportunidad de forma rápida y sencilla a través de nuestro comprobador si eres uno de los agraciados. Desde tu móvil u ordenador, con un solo click, puede conocer si tus décimos han sido premiados y cuánto dinero has ganado. Simplemente tienes que poner el número y la cantidad que has jugado. De forma muy rápida sabrás cuánto dinero has ganado.





¿Te ha tocado a ti el Gordo? ¿Te conformas con un pellizquito? Con COPE.es es fácil saber si te ha tocado la Lotería de Navidad 2022. Basta que uses nuestro comprobador y al instante sabrás si la fortuna te ha sonreído. Con solo un click, podrás saber si tu décimo ha sido premiado y cuánto has ganado. Para ello, solamente necesitas poner el número del décimo jugado (de cinco cifras) y el importe. Rápidamente, sabrás cuánto has ganado. Puedes repetir la operación tantas veces como necesites.

Buscador de premios Lotería de Navidad



El primer premio, dotado de 400.000 euros al décimo será toda una alegría para las personas agraciadas. También, durante la mañana de este 22 de diciembre hpodremos ver imágenes de alegría entre las personas que han sido premiadas con segundos y terceros premios. En esta dirección, la ilusión por conseguir uno de los premios también se ha visto entre los ganadores de otros premios más pequeños como pedreas, terminaciones y aproximaciones.

¿Cuánto gastan de media los españoles en Lotería de Navidad?

Cada español ha invertido este año en la Lotería de Navidad una media de 65,66 euros. Según datos aportados por Loterías y Apuestas del Estado, de cara a la Navidad en España se venderán un total de 15.437.982 billetes de lotería que consignarán 3.087,5 millones de euros.

La comunidad de Castilla y León es la que más gasta en esa fecha con una media de 102,15 euros por habitante, por delante de Asturias (94,80 euros), La Rioja, 92,49 y Aragón, 90,56 euros. Por monto de inversión, a estas comunidades le siguen Cantabria (82,84 euros), Madrid (77,34), País Vasco (77.09), Comunidad Valenciana (73,96), Castilla-La Mancha (72,18) y Galicia (66,45). Por debajo de la media nacional se colocan las autonomías de Murcia, con un gasto de 63,25 euros por persona.

¿Cuál es la probabilidad de que me toque el Gordo de Navidad?

La respuesta a esa pregunta que nos hacemos todos y cada año tiene es frustrante: "La probabilidad de que te toque el gordo de Navidad es de 0,001 por ciento. Hay 100 mil números que se juega y uno solo que toca" contaba en COPE Adolfo Quirós, profesor titular de matemáticas de la Universidad Autónoma de Madrid.

Los matemáticos lo ven meridianamente claro, para el profesor de matemática aplicada en la Universidad CEU San Pablo, Miguel Córdoba, "las posibilidades se reducen a un 5%- las opciones son de un 0,00001% (1 entre 100.000)-. En cambio, las probabilidades de salir sin nada del sorteo son de un 86%". "Científicamente son 100.000 bolas iguales, con las mismas posibilidades de salir cada una de ellas, y es una entre cien mil (el 'Gordo')", asegura el profesor Córdoba que señala que "en la Lotería de Navidad solo 13.334 números de entre 85.000 resultan premiados - lo que es menos del 16%- y 71.666 números no obtienen nada".