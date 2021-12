Cómo cobrar tu décimo de Lotería de Navidad por bizum

Una de las grandes novedades que presenta este año la Lotería de Navidad es que algunos de sus premios podrán cobrarse por bizum, algo que nunca había ocurrido hasta la fecha. Aquellos que tengan un décimo premiado por un valor inferior a 2.000 euros podrán obtener su dinero al instante a través de Bizum.

¿Y cómo podemos cobrar nuestro décimo por Bizum? Muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es acudir a cualquier administración de Lotería. Allí, comunica al lotero que quieres recibir el premio a través de Bizum. Abre la app de tu entidad bancaria y genera un código QR, que es una funcionalidad que te permite identificarte ante la administración de loterías. El QR Bizum es un código dinámico, es decir, se genera un código diferente para cada operación y solo es válido para una operación. Además, tendrá un período de validez, que nunca excederá los 15 minutos, tras el cual caducará y tendrás que generar otro. Un vez generado el código QR y entregado al lotero, recibirás el premio en tu cuenta bancaria. Es importante recordar que este sistema no tiene comisiones y es totalmente seguro.

Las entidades bancarias en las que esta opción está disponible son: CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia (CaixaBank), Sabadell, Unicaja Banco, Kutxabank, Ibercaja, Cajamar, Abanca, Bankinter y Cajasur. Los décimos premiados podrán cobrarse desde el 22 de diciembre hasta el 23 de marzo de 2022.

Eso sí, recuerda que si la cuantía es superior a los 2.000 euros entonces no podrás cobrarlo por Bizum, sino que tendrás que acudir a una entidad bancaria. Si no sabes cuánto dinero te ha tocado, recuerda que a través de nuestro comprobador de números podrás saber al instante si tu décimo tiene premio o no y cuánto te ha tocado.

Buscador de premios Lotería de Navidad



El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 reparte un total de 2.408 millones de euros en premios, la misma cantidad que el año anterior. Un año más, la emisión consta de 172 series de 100.000 números cada una. Dicha emisión alcanza los 3.440 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios, es decir, que se repartirán 2.408 millones de euros en premios.

Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad destaca el popularmente conocido como 'Gordo' de Navidad, el primer premio, de 400.000 euros al décimo. El segundo será de 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo. Además, hay dos cuartos de 20.000 euros y ocho quintos de 6.000 euros al décimo. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.

El Gordo es el más esperado del sorteo, sin embargo la probabilidad de que te toque es tan solo del "0,001 %", según Roberto Atanes, profesor de estadística e investigación de la Universidad CEU San Pablo, que aclara que en el Sorteo de Navidad existe lo que llama "probabilidad uniforme" entre los 100.000 números que están en el bombo, es decir, "todos los números tienen la misma probabilidad de salir".

A lo largo de los 200 años de historia del sorteo el número 5 es la terminación más premiada, algo que Atanes califica de "hecho casual" y recalca que "no existe la manera de jugar a un número que tenga más posibilidades".