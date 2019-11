Así nos contaron en 2018, Cristina López Schlichting y Goyo González, el Sorteo de Navidad

Cronología de cómo hemos contado a los oyentes de COPE el sorteo más seguido por los españoles, el de Navidad. Al principio, cuando no había televisión, el sorteo llegaba a todos a través de las ondas hertzianas. Lamentablemente no podemos remontarnos al origen de todo, allá por 1810 cuando comenzaron los primeros sorteos en Cádiz. No. No existía aún la Cadena de Ondas Populares.

Tardamos algunos años más en retransmitir el sorteo de Navidad, nada unos cien años arriba, cien años abajo, tampoco es tanto, porque desde que nos pusimos no hemos parado de contar y cantar la suerte el 22 de diciembre.

Muchos de nuestros comunicadores a lo largo de esta trayectoria como medio de comunicación han sido los encargados de hacerles partícipes de la alegría que irradia el Gordo de Navidad. Joaquín Prat, José María Alfageme, José Luis Arriaza, Ramón García, y los últimos años, Cristina López Schlichting y Goyo González.