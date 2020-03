Ejercicios olfativos, la clave para mantener a nuestras mascotas tranquilas bajo el confinamiento

El monitor de Grupo COPE vuelve a la carga delante de las cámaras. No obstante, esta vez no se ha puesto el chándal para nosotros pues hoy no será él el protagonista, sino Tokio. Y no, no nos referimos al personaje que interpreta Úrsula Corberó en la conocida serie 'La casa de papel'. Hoy nos referimos a la perra de Dávila. Abrimos así una nueva sesión puesto que, en esta ocasión, haremos una actividad un poco diferente a lo que hemos estado haciendo.

Por lo visto, hasta ahora nos hemos centrado en entrenar físicamente nuestro cuerpo. Pero eso va a cambiar los sábados, en donde centraremos la atención en nuestras mascotas, ellas también sufren el confinamiento generado por el coronavirus. “Los perros se agobian de estar encerrados y comienzan a mostrar conductas nerviosas”, comenta Dávila. Por este motivo, vamos a daros una serie de pautas que podemos realizar en casa para tener a nuestra mascota entretenida.

De esta forma, lograremos mejorar nuestra relación con los perros estrechando ese vínculo que tenemos con ellos y manteniéndonos activos. Pero lo primero de todo es que nuestro animal esté tranquilo. Por medio de actividades centradas en el olfato, lograremos que mascotas como Tokio desgasten mucha energía sin necesidad de moverse a todas horas.

Salir al parque puede ser uno de los ejercicios que nos guste realizar con los perros, allí podemos correr con ellos, jugar al frisbee... aunque estas actividades no las podemos hacer en casa. Lo mismo suena divertido, pero puede hacer que el animal esté cada vez más excitado. Dicha excitación puede empujarle a hacer sus necesidades dentro del hogar, y eso no lo deseamos. Esto es lo que justifica los ejercicios olfativos que os vamos a mostrar a continuación. ¿Quieres saber cómo? Pues no te pierdas el primer capítulo de nuestro dogfit.