Uralde (U.Podemos):Si la derecha vuelve será devastador para el medioambiente

La ley climática o la protección al lobo son algunos logros de esta legislatura, según el presidente de la Comisión de Transición Ecológica y diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, quien advierte en una entrevista con EFE de que una hipotética vuelta de la derecha sería "devastador para el medioambiente".

Aún con todos los déficits y deberes ambientales pendientes, entre los que ha citado la lucha contra la crisis ambiental, la contaminación urbana, el estrés hídrico o el agravamiento de los incendios forestales, el diputado de Unidas Podemos, que es además coordinador de Alianza Verde, se ha referido a esta legislatura como "muy importante".

En el caso hipotético de un cambio de Gobierno en este país, un regreso de la derecha, -ha dicho- el impacto para el medio ambiente "sería muy dañino", porque, a su juicio, "se daría marcha atrás a prácticamente todo y sería desastroso".

"Indudablemente queda muchísimo por hacer, y espero que seamos capaces de seguir avanzando y de ir adoptando nuevas medidas", aunque "vamos por el buen camino", ha añadido.

Pese al logro de haber desarrollado una ley climática pionera en este país, el diputado de Unidas Podemos ha defendido la revisión de la misma para aumentar su ambición, como quedó establecido para el horizonte de 2023, y ha aprovechado para criticar el negacionismo climático, cuya motivación es "únicamente política sin base científica detrás".

En su opinión, el objetivo ambiental "más importante para el próximo año" será el climático, para hacer frente al calentamiento global e intentar igualar las metas de España a las de la Unión Europea (UE).

En línea con la UE, los objetivos de España deberían fijar la reducción de emisiones de CO2 para 2030 cerca del 55 por ciento respecto a los niveles de 1990, ha indicado el coordinador de Alianza Verde.

En el ámbito de la biodiversidad, Uralde ha celebrado el reciente acuerdo de la Convención sobre Biodiversidad (COP15-Canadá), y que compromete a los Gobiernos a la protección del 30 % de la superficie, tanto terrestre como marina para el año 2030.

Para el diputado, se trata de "un buen acuerdo" que ahora debe implementarse y cumplirse en todos los países como vía para la protección definitiva de la biodiversidad y para frenar la pérdida de especies que, en este momento, "avanza a un ritmo tremendamente acelerado".

Respecto a la energía nuclear, López de Uralde muy crítico con ella, ha observado que "es parte del problema y no la solución, porque no es una energía limpia" y ha mostrado su preocupación por los residuos radiactivos, a su juicio un problema grave que hay que gestionar durante miles de años y con los que no sé sabe que hacer.

Recientemente, el Gobierno ha descartado construir un único cementerio nuclear y, en un futuro, cada central guardará sus residuos por lo que se prevén siete almacenes temporales para los desechos radiactivos de alta intensidad, según el plan del Ministerio para la Transición Ecológica.

En este punto, ha explicado que la opción de construir siete almacenes, en vez de uno, es la "solución menos mala", si se tiene en cuenta que no hay ninguna buena: "Son residuos radiactivos, un legado de la industria nuclear que la sociedad va tener que gestionar durante miles de años y con un coste inmenso".

Ha apostado por las energías renovables, porque -ha afirmado- son el hecho diferencial que permite que España esté haciendo frente al tema de los precios de la energía, de una manera más eficaz que otros países, incluidos Francia con sus nucleares.

A su juicio, gracias al alto porcentaje de energía eólica y a la alta entrada de solar fotovoltaica en la red eléctrica estamos consiguiendo que los precios de la energía bajen y eso es un gran logro, ha incidido Uralde, para quien más renovable implica además una reducción de las emisiones de CO2.

Hay que seguir aumentando las renovables en el sistema con un desarrollo ordenado, respetando siempre el territorio y sus gentes, y ha apuntado que el debate entre biodiversidad y renovables es falso: "Existe una legislación que garantiza esa coexistencia y bajo ningún concepto se debe poner un freno a las energías limpias".

El diputado ha resaltado también la Ley de Residuos, otro gran tema logrado en esta legislatura, y que permite avanzar en la reducción de plásticos en el medio ambiente, sobre todo los de un solo uso.

El poner precio a las bolsas de plástico ha sido "muy efectivo" porque ha reducido el consumo de bolsas de plástico, lo que demuestra que a veces las medidas económicas influyen en la reducción de este tipo de productos, y por lo tanto hay que seguir adelante con ello, ha concluido.