Unas 900 personas se manifiestan en Huelva contra proyecto balsas fosfoyesos

Unas 900 personas, según la Policía Nacional, se han manifestado este miércoles en Huelva para expresar su rechaza al proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos que Fertiberia pretende ejecutar en la marisma onubense.

Respaldada por más de un centenar de colectivos, la manifestación ha partido a las 19:00 de la Plaza de la Merced de la capital onubense encabezada por una pancarta en la que podía leerse "No al proyecto de Fertiberia, por la recuperación de la marisma".

En ella han participado, entre otros representantes políticos, el coordinador regional de IU, Toni Valero, quien ha mostrado su rechazo "de pleno" al plan de soterramiento de residuos de Fertiberia, "una empresa que ha actuado de manera delincuente, que se ha hecho de oro echando su basura en las marismas de Huelva", ha dicho.

"Creemos que este plan es insostenible, inseguro y no genera empleo, por lo tanto, hay que buscar una alternativa para recuperar esas 1.200 hectáreas de marismas que hoy están ocupadas por cerca de 120 toneladas de fosfoyesos", ha señalado, añadiendo que "el Gobierno andaluz de ninguna manera puede dar esa autorización ambiental integrada a lo que es una absoluta barbaridad medioambiental".

La protesta llega días después de que la Junta de Andalucía haya emitido un dictamen ambiental favorable para el proyecto, que ya cuenta con el visto bueno del Ministerio para la Transición Ecológica y que se entiende por el Comité de Expertos como una actuación de urgencia pero no como la definitiva porque "vendría a perpetuar el problema".

La manifestación ha recorrido distintas calles de Huelva hasta finalizar en la Plaza de las Monjas, donde representantes de Friday for Future han leído un manifiesto en el que se ha reclamado "una marisma limpia, sin fosfoyesos y una industria que no comprometa el futuro" y un proyecto para las balsas que no consista en "el tapado de los fosfoyesos".

"La herencia de un modelo industrial obsoleto está lastrando nuestro futuro y el de generaciones venideras. La acumulación de 120 millones de toneladas de fosfoyesos y otros residuos tóxicos supone el ecocidio del estuario y de la marisma, espacios protegidos por leyes nacionales e internacionales", han leído.

Tras responsabilizar de ello a Fertiberia, las entidades públicas que lo consienten y los partidos políticos que las gobiernan, los convocantes han destacado que "la gente de Huelva lo sabe. Por eso lleva décadas reclamando salud y justicia".

El proyecto de Fertiberia, han manifestado, "vulnera la Ley de Costas porque consolida un uso industrial en dominio público marítimo terrestre, porque genera una pantalla de más de 30 metros de altura; no realiza evaluaciones obligatorias sobre los efectos del cambio climático y su impacto en la salud de la población cercana; ni contempla la sismicidad local del estuario ni las consecuencias en caso de tsunami".

"Fertiberia no propone restaurar la marisma sino clausurar un vertedero industrial, olvidando las alternativas de reciclado, reutilización y valorización de residuos que ya existen y son obligadas por la legislación vigente. En definitiva, Fertiberia elude toda la responsabilidad y deja la contaminación a las generaciones futuras. Una herencia que es una lápida".