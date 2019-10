Unas 55 000 personas reivindican en Cartagena (Murcia) Mar Menor con futuro

Actualiza la EX3348 con la declaración institucional del presidente de Murcia)

Unas 55.000 personas, según la Policía Local y la Nacional de Cartagena (Murcia), se han manifestado por sus calles convocadas por vecinos y ecologistas para pedir la recuperación ambiental del Mar Menor tras la muerte de toneladas de peces el 12 de octubre por falta de oxígeno en el agua.

Con gente de todas las edades vestida de luto, disfrazada de caballito de mar y con camisetas con la leyenda "SOS Mar Menor", entre los manifestantes de este miércoles resaltaban dos exministras de Medio Ambiente, la socialista Cristina Narbona y Elvira Rodríguez, del PP, el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero y altos cargos del Gobierno de coalición murciano PP-Cs.

Entre las consignas, destacaban "Justicia para el mar, responsables a pagar" o "Nos falta la paciencia por vuestra incompetencia", y de las pancartas, algunas en las que se leía: "Ya no hay peces en el Mar Menor, solo besugos para gobernar", "Agroindustria + vertidos = Mar Menor perdido" o "Pobre Mar Menor, 25 años de Gobiernos regionales del PP... ¡Culpables!".

La organización -Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, Asociación de Naturalistas del Sureste, Ecologistas en Acción, Pacto por el Mar Menor y cofradía de pescadores de San Pedro del Pinatar- ha sostenido los últimos 25 años el Gobierno regional ha tratado a la gente como "estúpida".

"Han eliminado las leyes de protección del Mar Menor, han impulsado grandes recalificaciones de suelos que solo la ruina inmobiliaria y la acción judicial han impedido que salieran adelante construcciones", sostiene el manifiesto leído ante el Parlamento.

Y añade: "Han favorecido un crecimiento irracional de la agroindustria más allá de cualquier límite con el beneplácito de la Confederación Hidrográfica del Segura", dependiente del Gobierno central, pero ahora el Ejecutivo murciano "ha entrado en pánico".

"Ya no se acuerda de que había quitado importancia a quienes veníamos advirtiendo que la laguna estaba muy enferma, que éramos unos exagerados, que perjudicábamos la imagen de la región, del turismo y de la economía..., pero volvió a tratarnos como estúpidos al decir que rea consecuencia" de la gota fría de septiembre, ha leído una portavoz.

Han afirmado no fiarse de que sigan engañándolos, por lo que han exigido "que las decisiones se tomen en órganos de participación ciudadana real", sin que el Gobierno murciano "se aproveche de comités de expertos a los que ningunean hasta aburrir y desanimar a quienes más saben, cuando son tan necesarios", en referencia a la dimisión de ocho de los miembros que asesoran a ese Ejecutivo.

Por último, han pedido "coordinación y colaboración real entre todas las administraciones, con reparto de competencias adecuado. No vale pedir socorro al Estado y criticarlo al minuto siguiente y ejecutar solo las medidas que benefician a los de siempre".

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este miércoles en una declaración institucional que "es obvio no se ha hecho lo suficiente para proteger el Mar Menor y su riqueza ecológica y cultural" y que ahora "todos los sectores deberán hacer concesiones, porque así lo exige la situación".

Al término de la manifestación, ha señalado en la sede del Gobierno en Murcia que no pondrá "paños calientes", sino "medidas claras y contundentes de protección y recuperación" en la ley integral que prepara en un plazo de dos meses, porque "no tiene más espera" y "no habrá prioridad mayor".

En Twitter, el presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, ha escrito esta tarde: "El Mar Menor agoniza. Hoy miles de personas salen a la calle en Cartagena para lanzar una llamada de auxilio y exigir responsabilidades. Nuestro compromiso está con su regeneración. Urge actuar, trabajar juntos para convertirlo en ejemplo de prosperidad sostenible. SOS Mar Menor".

Monedero ha llamado a "controlar pozos y desalinizadoras ilegales" y advertido "a grandes empresas como ElPozo o Agroexport que controlen a los pequeños productores a los que nos les pagan lo suficiente para que cumplan los mínimos requisitos medioambientales que les permitan sobrevivir sin salidas paralelas".

Narbona ha indicado que "se ha llegado al límite de vertidos contaminantes, lo que los científicos llevan mucho tiempo advirtiendo" y cuando era ministra "ya se hizo un diagnóstico muy certero de lo que estaba pasando y el Gobierno de Murcia, con competencias en regadíos y urbanismo, no quiso en absoluto contribuir a frenar ese proceso" y sostuvo que "esto de la contaminación era poco menos que un invento de los ecologistas". EFE

