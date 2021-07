Rico (EeA) dice que especulación con renovables puede frenar su implantación

El desarrollo de las energías renovables es un fenómeno al alza en España pero "está sufriendo un período especulativo" que amenaza con provocar "rechazo" entre la población y frenar su implantación, ha advertido en una entrevista con Efe el coordinador de Ecologistas en Acción (EeA) Luis Rico.

Licenciado en Biología y Química, Rico ha denunciado que el Gobierno "está permitiendo que las empresas soliciten establecer parques tanto eólicos como fotovoltaicos en casi cualquier lado", incluso en el interior de "ecosistemas que hay que conservar", al tiempo que "se está expulsando a agricultores y dañando zonas agrarias importantes para la producción de alimentos".

Esta gestión, además, no ha venido acompañada de un plan de reducción del consumo energético, a su juicio necesario, ya que no ha dejado de crecer en los últimos años, puesto que "las renovables no van a tener la misma capacidad de producción" que la alcanzada por el sistema actual en los últimos años, lo que puede afectar también a su aceptación pública.

A ello hay que sumar que su implantación avanza "a un ritmo muy lento" igual que otros factores como "la reutilización, la agroecología y la ganadería extensiva" en los cuales, en su opinión, "debería basarse el nuevo modelo sostenible" de España, en lugar de continuar "activando sectores que no hacen más que agravar la crisis climática o la pérdida de biodiversidad, como la construcción y el turismo".

Rico, que ha formado parte durante los últimos tres años de la coordinación de EeA, continuará en la misma junto con Sara Acuña y Kike Molina y entre sus objetivos para el próximo trienio se plantea "continuar con la "descentralización de la estructura" y "atraer a las nuevas generaciones" a la defensa del medioambiente.

También seguirá de cerca la labor del Gobierno, que ha criticado por "la falta de ambición" tanto de la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático como de la futura Ley de Residuos, reconocidas como "cambios importantes en la dirección adecuada" aunque "insuficientes para frenar la crisis climática".

Respecto a la Ley de Cambio Climático precisó que echa en falta "nuevas regulaciones dirigidas a paliar la pérdida de biodiversidad o a reestructurar el modelo agrario".

Esa misma falta de ambición, según la ong, está presente en las instituciones europeas y pone como ejemplos la normativa de la UE dirigida a acabar con los plásticos de un solo uso o sus indicaciones en materia de contaminación, que ha calificado de "incoherentes" ya que "promueven un modelo de comercio internacional que impulsa la deslocalización de las empresas y la gestión de residuos en terceros países".

Según Rico, esta gestión termina ocultando que la Unión Europea es "una de las regiones más contaminantes en el nivel de consumo, por encima de China", a pesar de que las emisiones ligadas a la producción, "las que normalmente se contabilizan", sean estadísticamente muy inferiores.

Por ello cree que la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), que está previsto celebrar en la ciudad escocesa de Glasgow del 1 al 12 del próximo mes de noviembre, "será la oportunidad ideal para que los Gobiernos de distintos países discutan sobre este y muchos temas relacionados con la crisis climática" aunque no se muestra demasiado optimista ante la posibilidad de que se alcancen "grandes acuerdos".