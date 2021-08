Ribera: Hay 317 millones presupuestados para la recuperación del Mar Menor

(Actualiza la EX1252 con intervenciones de los grupos parlamentarios)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que existen "317 millones de euros iniciales presupuestados" para la regeneración del Mar Menor, un espacio que "no admite más desarrollos ni urbanísticos ni agrícolas".

Ribera ha comparecido este lunes en sesión extraordinaria ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso para informar a petición propia sobre la situación del Mar Menor.

La ministra ha indicado que las actuaciones iniciales cuentan ya con unas inversiones de 317 millones de euros presupuestadas, pero es probable que se necesiten recursos adicionales en el ámbito de la agricultura, con la implicación del Ministerio de Agricultura y con la "seriedad necesaria" del Gobierno regional.

También ha puesto el acento en la necesidad de "buscar soluciones para los murcianos que viven en el Mar Menor y del Mar Menor". "No queremos diluir el Mar Menor en el mar mayor", ha sentenciado.

Por ello, ha insistido en que es necesaria "la implicación de todos", para lograr la recuperación del Mar Menor, con soluciones respetuosas con el rigor científico, asegurando el respeto a la ley por la "situación dramática" y que no sean los agricultores honestos los perjudicados en esta circunstancia, además de garantizar una cooperación institucional y la máxima participación social.

Ribera ha recordado que la degradación del Mar Menor está clara desde hace tiempo y requiere de respuestas concretas, y como factores causantes ha citado la pérdida de oxígeno, la eutrofización por la aportación de nutrientes o la mayor vulnerabilidad a nuevos episodios, problemas que han sido estudiados por diferentes entidades científicas, universidades y oceanográficas.

Las soluciones están recogidas en diferentes documentos elaborados por el Gobierno de Murcia para la protección del Mar Menor y del litoral y sería deseable que aparte de identificarlas se aplicaran y ejecutaran las medias, ha dicho.

Entre las causas, ha enumerado la carga de nutrientes y fertilizantes muy por encima de la capacidad de absorción que tiene el ecosistema, por lo que lo primero es "hacer cumplir la ley", sancionando a quien comete prácticas ilegales, aplicando las medidas cautelares adoptadas en mayo de 2020 y buscando el consenso entre los diferentes actores para encontrar las limitaciones.

Según los estudios, ha dicho, la aportación excesiva de los nutrientes viene de la agricultura intensiva y llega a los 4.100 kilos diarios de nitratos y de riego ilegal, y se han identificado 8.500 hectáreas de regadíos ilegales -que tradicionalmente se dedicaban al secano-.

Por todo ello hay abiertos 7.800 procesos de instrucción.

Asimismo, se han identificado 479 expedientes abiertos, 132 de los cuales han sido remitidos al Gobierno regional en los últimos dos años, además de 207 enviados a la Fiscalía Superior de la Región.

"No pienso entrar en el debate de las competencias" porque "no es esto lo que me importa, lo que me importa es trabajar para lograr el levantamiento de esas hectáreas ilegales, la restitución a su estado original, trabajar para que la administración del agua pueda junto con la ambiental -que es autonómica- y la agraria -también autonómica-, reforzar la cooperación para poner coto al crecimiento del problema", ha subrayado.

A todo ello se suman otros 661 expedientes abiertos por desaladoras, con 211 precintadas y 55 de ellas desmontadas, junto a otros 66 sobre depuradoras desde el año 2020, ha explicado la ministra.

Otras actuaciones clave han sido la declaración en riesgo químico de nitratos, la adopción de medidas cautelares -"No nos consta que se vengan cumpliendo", ha advertido-, la activación del bombeo de la rambla del Albujón y otras medidas en el área del litoral.

También se ha actuado en la descontaminación de la balsa minera de El Lirio para evitar la contaminación por escorrentía de minerales pesados de minas abandonadas desde hace años, restauración que implica la limitación del cambio del uso del suelo durante los próximos 75 años, como recoge el compromiso firmado en diciembre pasado.

La ministra ha manifestado que se llevarán a cabo más medidas, muchas de ellas recogidas en el plan de vertido cero, impulsado por su predecesora, "con la oposición del Gobierno de la Región de Murcia".

Pero "no es posible abordar el problema sin abordar de raíz el origen del problema", ha señalado, por lo que "es clave" la cooperación de los regantes con los que se ha conseguido un compromiso "esta misma mañana".

Sin embargo, ha precisado, se necesitan más esfuerzos para la protección del dominio público hidráulico, así como planes para la recuperación de la biodiversidad.

"La gestión del agua del Mar Menor no admite más desarrollos ni urbanísticos ni agrícolas", ha aseverado, y ha vuelto a agradecer las medidas anunciadas la semana pasada por el Gobierno de Murcia para la reducción de nutrientes al Mar Menor.

Desde los partidos de la oposición han criticado la situación en el Mar Menor. El diputado del PP, Teodoro García Egea, en un tono bronco, ha pedido a la ministra la transferencia de las competencias de los embalses a la Región de Murcia y ha señalado que no ha habido "ninguna solución para el Mar Menor".

García Egea ha recriminado a los diputados presentes en la sala por no plantear soluciones al problema y ha señalado: "Cero propuestas, cero soluciones para una situación que preocupa a todos, pero hoy les veo a todos muy tranquilos de que vayamos a cerrar la puerta de esta Comisión sin aportar ni una solución".

Por su parte, la diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, ha recordado que la situación del Mar Menor lleva produciéndose desde hace más de dos décadas, mientras que, por Ciudadanos, María del Carmen Martínez ha señalado que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, del 1994 y 2021, que dejan "medianamente claro" de quién es la competencia del Mar Menor, y eso "hay que decirlo alto y claro".

"No podemos dejar este problema en manos de quienes durante 26 años no han querido o no han podido" encontrar soluciones, ha enfatizado, convencida de que es el Ministerio el que debe liderar la búsqueda de soluciones de consenso.