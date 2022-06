Raquel Montenegro gana Premio Aqualia por crónica Agua limpia para Algeciras

La periodista Raquel Montenegro ha resultado hoy ganadora de la sexta edición del Premio de Periodismo Aqualia con su trabajo Agua Limpia para Algeciras, publicado en el diario Europa Sur, en el que narra el fin de los vertidos en la fachada litoral de esta ciudad, la depuración de las aguas residuales y la transformación que han supuesto estos trabajos.

Este galardón tiene una dotación económica de 3.000 euros y ha sido entregado por el director ejecutivo de Aqualia, Félix Parra, en un acto celebrado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Parra ha destacado la importancia del periodismo, al que considera como una profesión imprescindible, ya que a través de los medios se pueden compartir los desafíos a los que se enfrenta la sociedad, como es el caso del cambio climático y sus consecuencias para el agua.

Sin periodismo no sabríamos qué pasa en el mundo, ha insistido para confesar a continuación su admiración por aquellos que todos los días tienen que llenar páginas con temas en los que no son especialistas, porque no se puede ser especialista en todo.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Miguel Ángel Noceda, ha recordado que los premios de prensa son un reconocimiento que pone en valor el trabajo periodístico, precisamente en un momento en el que, bajo su percepción, es una profesión frecuentemente atacada.

El jurado ha elegido el trabajo de Montenegro entre los 49 reportajes publicados en medios impresos o digitales presentados al certamen por la calidad del trabajo, su enfoque divulgativo y la utilidad para los ciudadanos.

Según ha valorado el jurado, el artículo explica, con una redacción clara y un lenguaje entendible, un proyecto complejo, lejos de tecnicismos y bajo un enfoque imparcial, cercano para todos los públicos, que facilita la comprensión global de la información.

Por otro lado, el primer accésit, dotado con 1.500 euros, ha recaído en la periodista colombiana Vanesa de la Cruz por el artículo Agua: cada vez más escasa y poco renovable para el diario El Colombiano.

Eva González, con su artículo para el digital El Confidencial Vamos a llenar el depósito del coche con los purines de los cerdos, ha recibido el segundo accésit, dotado con la misma cantidad.

Los miembros del jurado concedieron adicionalmente dos menciones especiales, con una dotación económica de 1.000 euros cada una al reportaje El tanque que combate la tormenta realizado para RTVE por Rubén Ortega, Hugo Kukla y David Pajuelo; y a la periodista Eva Rodríguez por Los acequieros del s.XXI que siembran agua para adaptarse a la crisis climática para SINC.

El Premio de Periodismo Aqualia tiene como objetivo subrayar la importancia de la gestión del ciclo integral del agua en la vida cotidiana de los ciudadanos y supone un reconocimiento a la labor informativa de los periodistas que contribuyen con sus trabajos a incrementar la cultura del agua. EFE

