PP y PSOE se enfrentan de nuevo por el agua en el Congreso

El Grupo Popular en el Congreso ha aprovechado la Ley de Presupuestos para tratar de anular un decreto que reduce el caudal del Trasvase Tajo-Segura, lo que ha llevado al PSOE a acusarles de irresponsables frente a la sequía.

Los socialistas acusan también al PP de desentenderse del cambio climático y desatar la guerra del agua entre territorios.

La iniciativa del PP se ha formalizado como un enmienda a los Presupuestos Generales de 2023 en la que se propone elevar el caudal trasvasado, en condiciones de normalidad, desde el Tajo al Segura. Se trata de revertir el decreto que rebajó ese caudal de 38 a 27 hectómetros cúbicos mensuales.

En su enmienda el PP reconoce que la Ley de Montes de 2015 permite esta modificación parcial por decreto, pero añade que el Gobierno se apoya para esta modificación en un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas que aconseja hacer coincidir esta actualización con la entrada en vigor de un nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo.

Pero resulta que no ha habido nuevo plan hidrológico, y eso es lo que justifica la presentación de la enmienda, que no dice sino que quede en suspenso la modificación de la regla hasta que no se apruebe el plan hidrológico del la Cuenca del Tajo, explica Jaime de Olano, coordinador de Economía del Grupo Popular.

Así, el PP acusa al Gobierno de retrasar la planificación necesaria antes de abordar la actualización del caudal trasvasable, en referencia al nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo, cuya aprobación estaba prevista para diciembre de 2021, lo que significa un retraso de un año en la planificación, señala Olano.

Desde el PSOE, Eva Bueno, portavoz de Medio Ambiente, considera, para empezar, que la tramitación de los presupuestos no es el cauce adecuado para esta iniciativa, pero añade además que la modificación, basada en criterios técnicos, obedece a la clara vulnerabilidad de nuestro país ante los efectos del cambio climático, junto a la actual situación de sequía que padecemos.

El Partido Popular ha venido utilizando el agua para enfrentar a los territorios, sin ningún rigor, y es de una tremenda irresponsabilidad no contribuir con sus propuestas a dar soluciones a la complicada situación que sufre nuestro país, inmerso en una emergencia climática, señala Bueno.