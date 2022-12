PSOE anuncia que la ley animal saldrá adelante excluyendo los perros de caza

El PSOE ha anunciado que ha conseguido desatascar la tramitación del proyecto de ley de bienestar animal, que saldrá adelante excluyendo a los perros de caza, según fuentes socialistas.

Según las fuentes, la idea es mantener la enmienda del PSOE, que ha pactado con PP y PNV y a la que se ha sumado Ciudadanos.

También desde Unidas Podemos se ha confirmado que seguirá la tramitación parlamentaria del proyecto, paralizado ayer en fase de ponencia por falta de acuerdo entre los socios de Gobierno a cuenta de los perros de caza.

No obstante, fuentes de Unidas Podemos aseguran que el acuerdo alcanzado incluye que la ley no haga distinciones y, así, no se mencionaría a los perros de caza, de manera que estos se acogerán a lo que diga cada ley autonómica, y nunca podrán tener menor cobertura que la del ámbito estatal.

La ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, de Unidas Podemos, es la impulsora de este proyecto de ley, que poco después de aprobarse en verano por el Consejo de Ministros fue enmendado por el grupo socialista para excluir de la protección de esta norma a los perros de caza.

Unidas Podemos ha reiterado en varias ocasiones que la exclusión de los perros de caza de esta iniciativa carece de encaje jurídico porque no se puede discriminar a unos animales de otros solo por sus actividad.