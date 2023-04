Por Andalucía sobre Doñana: "Estamos en manos de un gobierno negacionista”

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha asegurado este lunes que el problema con la proposición de ley de ampliación de regadíos en Doñana es que se está "en manos de un gobierno negacionista que no adopta sus decisiones a partir de estudios científicos.

Lo que hay que hacer en Doñana está perfectamente avalado por el CSIC y por las autoridades científicas, y sin embargo el Gobierno (andaluz) va por otro lado, ha manifestado Nieto en declaraciones a los medios en El Ejido (Almería).

Toda decisión política debe estar avalada por la ciencia y la ciencia no ha avalado las decisiones que está tomando el Gobierno de Andalucía, ha insistido Nieto, quien ha añadido que esta es la única forma de minimizar los riesgos y evitar invertir dinero en cuestiones que no solo no ayuden, sino que empeoren una situación.

Para la portavoz de Por Andalucía la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2021 que obliga a España a proteger el parque nacional es muy clara, por lo que se tiene que cumplir el plan de la fresa y no se puede aumentar la superficie legal de regadío.

Toda la zona se ha metido en una espiral perversa. Si cae el parque va a caer la agricultura del Condado, la legal y la ilegal, por supuesto. Pero es que también se va a ver seriamente afectado el turismo. Por tanto, toda la actividad económica de esa zona depende de que se haga un uso del agua correcto y adecuado, ha argumentado.

Nieto ha defendido además que no se pueden generar expectativas sobre el uso de un recurso cada vez más escaso y que tiene que ser distribuido adecuadamente, no solo para garantizar la biodiversidad del parque, sino también para la propia actividad que genera empleo y riqueza en la zona, en otros sectores productivos.