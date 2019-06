'Parley for the Oceans' emplaza a revertir en diez años contaminación océanos

La asociación medioambiental internacional 'Parley for de Oceans', con sede en EEUU, ha vuelto a hacer hoy miércoles en Barcelona un llamamiento a combatir la utilización del plástico y se ha marcado un plazo de diez años para revertir la contaminación de los océanos y evitar que el problema "sea irreversible".

Así lo ha expresado la portavoz de esta asociación medioambiental, la italiana Silvia Raccagni, quien ha admitido que la fotografía de la contaminación que muestran los océanos "es preocupante".

En declaraciones a EFE, Raccagni ha asegurado que la situación "aún no es irreversible", pero asegura que en su organización considera que "en los próximos diez años hay que actuar para que no lo sea, y por eso lo mejor que puede pasar es que los países empiecen a legislar sobre la materia, como en Europa, donde a partir de 2021 ya no se podrá utilizar el plástico de la forma en que se hace ahora".

Raccagni ha presentado en el puerto de Barcelona los objetivos que persigue su entidad, y de mano del jugador de la NBA Ricky Rubio y de una de las empresas que colaboran con la asociación medioambiental, como es Adidas, ha dado a conocer algunos de sus proyectos.

La portavoz de Parley ha recordado que en la actualidad "sólo el 10 % del plástico se recicla en todo el mundo" y ha subrayado que "no se puede seguir produciendo y consumiendo a este ritmo".

"Los océanos son nuestra principal fuente de creación de oxígeno, más del 70%, y por lo tanto el mensaje que la gente tiene que captar es que ya no es solo salvar los océanos de la contaminación, sino que tenemos que salvarnos a nosotros mismos", ha advertido.

Raccagni ha reconocido que su entidad incide en sus campañas en los programas de educación y en la necesidad de que los jóvenes los lideren "ya que es un problema que ellos no han creado pero que también tendrán que resolver".

"Nosotros no miramos tanto los puntos negros que pueda haber en el mundo, como por ejemplo vertederos directos al mar. Hay países que contaminan más que otros y en otros hay más conciencia, pero también hay sitios donde no existen sistemas de reciclaje, y es ahí donde también trabajamos, en las islas pequeñas", ha explicado.

"Los océanos van a sobrevivir. Han estado ahí y siempre estarán. Lo que tenemos que pensar es no solo en salvar a los océanos, sino en nosotros. Ellos son nuestra principal fuente de creación de oxigeno. O actuamos rápido o vamos a tener un problema. Esto no puede quedar en que es un simple problema de contaminación en los océanos", ha incidido.