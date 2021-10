ONG europeas valoran positivamente estrategia española para descarbonización

España identifica correctamente las necesidades y prioridades de descarbonización, adaptación y absorción de carbono en todos los sectores, así como las oportunidades económicas, de creación de empleo e investigación para lograr la neutralidad climática, según un informe de ONG ambientales europeas.

En el informe han participado SEO/BirdLife de España; Climate Action Network (CAN) Europe; Society for Sustainable Development Design -DOOR (Croacia); Centre for Transport and Energy -CDE- República Checa; Estonian Fund for Nature (Estonia); Friends of the Earth Hungary (Hungría); Institute for Sustainable Development- ISD- (Polonia); Association for the Sustainability of the Earth System - ZERO (Portugal) y FOCUS (Eslovenia).

El estudio se engloba en el proyecto LIFE UNIFY, con financiación de la Unión Europea (UE), dentro de la Iniciativa Climática Europea (EUK, por sus siglas en inglés), y señala que la mayor ambición y compromiso climáticos de todos los países europeos permitirían adelantar 10 años el objetivo de neutralidad climática en la UE.

Concluye que a pesar de que la UE está en condiciones de adelantar a 2040 en vez de en 2050 su objetivo de neutralidad climática, el estado, contenido y nivel de actualización tan dispar de los documentos presentados a la Comisión Europea "pone en peligro" el poder contribuir de forma decisiva a no rebasar los 1,5 grados a finales de siglo.

De las estrategias presentadas a Bruselas, el informe analiza en profundidad ocho: las de Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Portugal, Eslovenia y España, que obtiene una de las mejores valoraciones.

Apunta que la estrategia de España identifica correctamente las necesidades y prioridades de descarbonización, adaptación y absorción de carbono en todos los sectores, además de señalar las nuevas oportunidades económicas, de generación de empleo y de investigación y desarrollo asociadas a la profunda transformación que va a ser necesario poner en marcha.

Concretamente, señala, España reduciría no más tarde de 2050, sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 90 % respecto a 1990. El 10 % restante, en torno a 37 GtCO2-eq/año (giga toneladas de CO2 equivalente/año), correspondería a la capacidad de absorción prevista por parte de los sumideros naturales, y así España alcanzaría la neutralidad climática, o emisiones netas cero.

"Publicar en 2020 una estrategia de acuerdo con la nueva normativa europea fue un logro importante, después de un periodo largo casi sin rumbo en materia de energía y clima en España", asegura el responsable de Clima y Energía de SEO/BirdLife, David Howell.

No obstante, alerta de que aún hay siete estados miembros de la UE que no han presentado su estrategia climática, a pesar de que el plazo finalizó en enero de 2020, mientras hay amplias diferencias entre los países que sí han presentado sus planes, por lo que plantea la necesidad de establecer ajustes para evitar una brecha en la ambición climática europea.

Además, señala, se desconoce cuándo y cómo publicará la Comisión su evaluación de las estrategias, y tampoco está claro qué mecanismo de control y seguimiento establecerá para corregir la brecha de ambición entre los documentos, añade el estudio, según las ONG.

El informe constata la "escasa voluntad" de algunos países europeos para comprometerse en la descarbonización a largo plazo y estima que los Estados miembro pueden adelantar diez años la meta de emisiones neutras si aceleran la transición energética en esta década y la UE aumenta su objetivo mejorado de reducción de emisiones del actual 55 % neto hasta el 65 % menos de emisiones brutas en 2030, respecto a 1990.

Para lograrlo, dice, los países tienen que reforzar su despliegue de energías renovables, primando una red de instalaciones lo más distribuida posible para que la energía se produzca próxima a los principales puntos de demanda: las ciudades.

Además, "es clave" profundizar en las medidas de eficiencia y ahorro de la energía, especialmente en sectores como el industrial o como el de la edificación, así como avanzar en la movilidad sostenible.

Asimismo, acelerar las agendas urbana, industrial y de movilidad, transformar el sector agrario y la alimentación o conservar los sumideros naturales.

Las ONG llaman a una mayor y mejor coordinación y continuidad institucional en la acción climática de los gobiernos legislatura tras legislatura.