Ong ecologistas exigen a España y Portugal votar por la protección de AMP

Varias organizaciones ecologistas exigen a los Gobiernos de España y Portugal votar el próximo 3 de mayo en el Parlamento Europeo a favor de la eliminación de las prácticas pesqueras destructivas como el arrastre de fondo en las Áreas Marinas Protegidas (AMP), a dos meses de la Conferencia del Océano.

Bloom, Oceana y Ecologistas en Acción se suman así a las organizaciones que exigen a los europarlamentarios de España y Portugal medidas efectivas para la protección del océano, a dos meses de que el país vecino acoja la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano que se celebrará en Lisboa del 27 de junio al 1 de julio.

El Parlamento Europeo votará el 3 de mayo el informe 'Hacia una economía azul sostenible en la UE', una iniciativa presentada por la eurodiputada socialista portuguesa Isabel Carvalhais.

Con el voto a favor, los eurodiputados en Estrasburgo podrán garantizar que las AMP estén realmente protegidas, mediante la prohibición de métodos de pesca destructivos como la pesca de arrastre de fondo, señalan las organizaciones en un comunicado.

Varios estudios señalan que las AMP carecen de total protección. Así, según un estudio de Oceana, actualmente el 86 % de las aguas europeas protegidas son objeto de una pesca intensiva con artes que dañan el fondo.

Además, la propia Comisión Europea advierte de que menos del 1 % de las zonas marinas de la UE están estrictamente protegidas en suelo europeo.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas Europeo indicó en 2020 que la forma en que se había aplicado la red de áreas marinas protegidas de la UE en los últimos 20 años no proporcionaba una protección real del medioambiente marino.

Según las ong, la biomasa de peces en las reservas marinas es, de media, un 670 % mayor que en las aguas circundantes no protegidas.

Por ello, para EA, Bloom y Oceana, el informe es una oportunidad única para garantizar que "las AMP no sean simples líneas de puntos en un mapa (los llamados 'paper-parks')".

La votación de un informe de iniciativa no es jurídicamente vinculante, pero es un precursor importante para conseguir la prohibición de actividades destructivas en estas áreas y enviar un mensaje político firme para actuar en estos tiempos de crisis climática y de pérdida de biodiversidad sin precedentes, apuntan.

En la actualidad la gran mayoría de las Áreas Marinas Protegidas no lo están en absoluto. De hecho, se permite la extracción de recursos o la pesca con artes de arrastre que producen la abrasión del fondo marino, como la pesca de arrastre de fondo o el cerco demersal, declaran.

La coalición de ONG europea está formada por: BLOOM, Birdlife Europe and Central Asia, Ecologistas en Acción, Environmental Justice Foundation, France Nature Environnement, Irish Wildlife Trust, MedReAct, Oceana, Our Fish, Seas at Risk, The Transform Bottom Trawling Coalition.