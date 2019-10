Marco Lambertini (WWF): El mundo necesita un nuevo acuerdo por la Naturaleza

Daniela González

El planeta necesita "un nuevo pacto por la Naturaleza, equivalente al firmado en París en 2015" en materia de clima, ha asegurado en una entrevista con Efe el director general de WWF Internacional, Marco Lambertini.

Este es el nuevo objetivo de la organización conservacionista, que pretende movilizar la acción al compromiso en el 2020, un año de oportunidades, ha señalado Lambertini, para apostar por una agricultura libre de deforestación, pesca sostenible e infraestructuras para el desarrollo de la Naturaleza.

Se trata de aprovechar el impulso que ha dado Naciones Unidas al unir todos los problemas relacionados con el cambio climático en un solo bloque interconectado, ha referido el ecologista.

WWF ha promovido una petición, denominada "2020: un nuevo acuerdo por la Naturaleza y las personas" (2020: a new deal for nature and people, en inglés), que aspira a abordar en primer lugar los problemas medioambientales para poder alcanzar los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el apoyo de los líderes políticos.

Necesitamos poner a la humanidad en un camino sustentable de desarrollo, ha aseverado Lambertini, quien considera que una transformación sostenible comienza en la cabeza y el corazón y, más tarde, en el bolsillo.

"No se trata de generar menos dinero, fomentar menos trabajos o tener una economía más pequeña, sino en hacer las cosas de una forma distinta, añade.

La explotación de los recursos naturales ha producido los efectos críticos del colapso, la debilidad de los ecosistemas y las consecuencias del cambio climático, según Lambertini, quien ha calificado estos hechos como un círculo vicioso, principal causa de la pérdida de Naturaleza.

A su juicio, el Acuerdo de París mandó una señal a los mercados: está surgiendo un camino alejado de los combustibles fósiles que propicia el inicio de una reacción del mundo de los negocios.

Si continuamos invirtiendo en combustibles fósiles vamos a agotar la reserva de recursos, ha sostenido, debemos reducir nuestra huella drásticamente.

Lambertini ha incidido en el impacto de estas actividades en el ecosistema oceánico que provoca terribles resultados, tal y como alertó el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) en su último informe sobre el aumento del nivel del mar.

En este punto, el director ha señalado el doble problema relacionado con el océano, por un lado el aumento de las temperaturas a nivel global y por otro la absorción de los gases de efecto invernadero, entre ellos, el dióxido de carbono que provoca la acidificación del agua, y por tanto la pérdida de biodiversidad.

Estamos pidiendo a los gobiernos y a las empresas un acuerdo que abrace una nueva ambición para dejar de perder Naturaleza, como sucede en la actualidad, ha señalado Lambertini, ya que la deforestación contribuye a la pérdida de Naturaleza y, a la vez, aumenta los incendios forestales, entre otras causas.

Para reforzar esta petición, WWF organizó, después de la cumbre climática de Nueva York, el foro "Líderes para la Naturaleza y las Personas", donde personalidades destacadas como el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, o la secretaria ejecutiva de Naciones Unidas, Cristiana Pasca, apoyaron públicamente la necesidad de una Declaración de Emergencia para la Naturaleza.

En España, la campaña Lucha por tu Naturaleza recoge firmas ciudadanas para conseguir el próximo año tres objetivos: cero extinción, cero pérdida de hábitats naturales y reducir a la mitad la huella ecológica.