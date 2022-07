Los productos veganos ecológicos tendrán lugar destacado en BioCultura Madrid

Los productos veganos ocuparán un lugar destacado en la próxima edición de BioCultura Madrid, que incluirá propuestas para los casi cinco millones de personas que según diversos estudios se declaran veganas, vegetarianas o flexitarianas -vegetarianas a tiempo parcial- en España.

No obstante, "que un producto sea vegano no garantiza que sea saludable" y "cuando se habla de productos de alimentación, encontramos en el mercado algunos que no son, ni muchísimo menos, ecológicos", han advertido portavoces de la Asociación Vida Sana (AVS), organizadora de BioCultura, por lo que la feria aceptará "únicamente los que tengan certificado ecológico".

De esta manera espera satisfacer la demanda del creciente número de personas -un 34 % más respecto a 2019 y con una estimación de incremento anual del 9,5 % para los próximos años- que optan por esta opción según el informe '"The Green Revolution" (La revolución verde) de la consultora Lantern, uno de los estudios de referencia del movimiento 'veggie' en España.

Como en ediciones anteriores, el sector principal de la próxima edición de BioCultura será el de la alimentación ecológica certificada, con un porcentaje de participación de más del 50 % y representación tanto de empresas como de administraciones -a través de consejos, comités y entidades reguladoras de la producción ecológica- de todas las comunidades autónomas.

La ecogastronomía aportará también "nuevas propuestas y muchas catas" de vinos, cervezas, quesos y aceites entre otros artículos, además de un espacio "destacado" para sus demostraciones culinarias, que incluirá el proyecto MENUdaTIERRA de cocina gallega pues "alimentarnos bien no sólo es bueno para nuestra salud sino también para nuestro planeta", ya que "la producción convencional de alimentos es la responsable del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero".

El segundo sector con mayor número de representantes será el de cosmética y productos de higiene certificados, con un 20 % del espacio ya adjudicado; el tercero, el de textil sostenible y la oferta se completará con otras propuestas en las áreas de bienestar y salud, ecoestilo de vida o casa sana.

Los portavoces de AVS definen BioCultura como "un manual para el consumo responsable en todos sus ámbitos" en un momento en el que "estamos hartos de tanta hipocresía por parte de las grandes corporaciones" por el uso "de forma indiscriminada y peligrosa" de términos como sostenibilidad, kilómetro cero o huella de carbono "absolutamente usurpados a los verdaderos activistas".

Por eso una de las novedades de este año será la creación de un "Tribunal Reivindicativo de Ecojusticia", un espacio destinado a charlas, talleres y presentaciones de campañas de diferentes organizaciones no gubernamentales "en favor de la sostenibilidad real, la banca éticas y solidaria o las energías renovables", entre otras iniciativas.

También de nuevo cuño será "El Manicomio" definido como "un nuevo café cantante instalado en una de las salas de BioCultura con su programación particular" relacionando la cultura y la ecología profunda, con conciertos, películas, sesiones de relajación o presentaciones de libros.

La XXXVII edición de BioCultura Madrid, la feria nacional más importante de productos ecológicos y consumo responsable, se desarrollará en el pabellón 9 de Ifema del 3 al 6 del próximo mes de noviembre con una presencia estimada de 500 expositores, 300 actividades paralelas y 50.000 visitantes.