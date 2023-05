Juanma Moreno: No voy a permitir que ensucien el nombre de Huelva y Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dejado claro este domingo que no va a permitir que desde el Gobierno central "pataleen y ensucien el nombre de Huelva y Andalucía y mientan en relación a cosas que estamos haciendo", en referencia a la proposición de ley de regadíos de la Corona Norte de Doñana.

Durante un acto de partido en Huelva, ha pedido "respeto" al Gobierno de España: "En estos cuatro años que llevo en el Gobierno andaluz he tratado siempre con el máximo respeto al Gobierno y a Pedro Sánchez y lo voy a hacer siempre", si bien le ha reclamado que "no confunda moderación y educación con falta de determinación".

"No voy a permitir como presidente de los andaluces que pataleen el buen nombre que tienen Huelva y Andalucía y que no nos traigan los recursos suficientes y el agua; me cueste lo que me cueste voy a defender a Huelva y Andalucía, me critiquen lo que me critiquen y me amenacen lo que me amenacen", ha enfatizado.

Ha señalado que en los dos últimos meses ha sufrido "insultos, no sólo a mi persona que es lo de menos, sino a Huelva; he sufrido amenazas, te vamos a llevar a este tribunal, al otro a no sé donde... pero qué he hecho malo", se ha preguntado, para añadir que únicamente "he llevado en mi programa electoral una propuesta de solución a un problema que no he creado, sino que he heredado, que los ciudadanos han aprobado y lo he puesto sobre la mesa como posible solución".

Moreno ha recordado que ha propuesto al Gobierno central que se siente con la Junta para discutir su solución al problema: "Me dicen que no y que soy un soberbio por querer sentarme a discutir la solución; los problemas se solucionan intentando buscar soluciones y la hemos puesto obre la mesa para discutirla y si alguien tiene una solución mejor que la nuestra tenemos los oídos abiertos para discutirla".

Ha lamentado que lo único que le digan es que "Huelva no puede tener tanta capacidad agrícola; me están diciendo que condene al paro y a la marginación a una provincia en la que 100.000 personas trabajan en el sector agrícola, el sector más pujante, donde ha crecido más la agricultura ecológica, que destaca por la eficiencia en el agua y en el que son agricultores y ganaderos los que dan la cara por el medio ambiente, pues no lo voy a hacer, tiene que prosperar, que crecer y desarrollarse".

Moreno ha indicado que hace dos años y medio que fue a ver a Sánchez y le entregó un documento que destacaba la importancia del agua para Andalucía porque "somos la primera potencia agrícola de España y una de las primeras de Europa; porque la necesitamos para la industria, para el sector turístico y para la agricultura" y recogía una serie de obras y "no he sabido nada, ni han puesto un céntimo de euro para estos proyectos fundamentales para la región".