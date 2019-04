Jóvenes y madres por el clima vuelven a protestar frente al Congreso

CAMBIO CLIMÁTICO

Jóvenes del movimiento "Fridays For Future" (Viernes por el futuro) y 'Madres por el clima' se han vuelto a concentrar este viernes frente al Congreso de los Diputados en Madrid para protestar contra la polución, un problema que "sigue estando presente" en esta ciudad.,Decenas de personas, entre jóvenes y madres concentrados a pocos metros de la Cámara Baja, han entonado cánticos como 'Los que están en la cima, no se enteran ni del clima', 'Es una crisis, no es un cambio',