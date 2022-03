Hernández de Alba: grandes firmas han de liderar innovación en sostenibilidad

Ana Tuñas

Borja Hernández de Alba, director general de Restaurant Brands Iberia (Burger King, Tim Hortons y Popeyes), considera que las grandes empresas deben liderar la innovación en sostenibilidad porque son las que cuentan con recursos y tamaño para testar soluciones que luego puedan replicar las demás.

"Es evidente que el cambio climático está ahí y que hay que hacer algo", ha dicho el ejecutivo en una entrevista con EFE, en la que ha advertido de que el mayor problema que se están encontrando a la hora de hacer mejor las cosas es que la tecnología no avanza lo suficientemente rápido.

Pregunta: ¿Cuándo tomó consciencia del cambio climático?

Respuesta: "No hay un momento especial (...) Vas viendo cómo las cosas se van deteriorando y ves el tiempo, no hace frío cuando tiene que hacer frío, y en mi cumpleaños, que es en junio, hace más frío que muchas veces en febrero.

El problema del cambio climático es una cosa que está clara (...) Hay que hacer algo y si no lo hacemos nosotros, las grandes empresas, ¿quién lo va a hacer?".

P: ¿Por qué las grandes empresas?

R: "Representamos un porcentaje del PIB español muy grande y tenemos posibilidades económicas que otras empresas más pequeñas o los particulares no tienen. Si nosotros hacemos una cosas en 900 locales tiene mucho más impacto que cuando lo hace una persona en un solo local. El tamaño es clave para poder tener un impacto más grande.

Cuando hace años tomamos conciencia de todo lo que podemos hacer, creamos nuestro primer comité de sostenibilidad. Al principio eran acciones muy pequeñas porque uno de los problemas de las grandes empresas es que mover un transatlántico no es fácil".

P: ¿En qué medidas os centráis?

R: "Estamos trabajando en tres grandes bloques. Uno va dirigido a tener un restaurante sostenible. Queremos ser líderes y que la gente se pueda fijar en nosotros.

El segundo bloque es la economía circular. Por el tipo de negocio que tenemos generamos mucho residuo pero ese residuo lo podemos minimizar y reutilizar. El tercero, la distribución. Al tener tantos locales movemos muchas cantidades.

El objetivo, que en 2030 hayamos reducido un 50 % nuestras emisiones y en 2050 ser neutros, pero mi objetivo personal es intentar ir recortando esos tiempos para llegar antes".

P: ¿Cómo reducís emisiones?

R: Tenemos una capacidad económica que otros muchos restauradores no tienen y no paramos de hacer pruebas en nuestros restaurantes para reducir las emisiones: placas solares, climatización por aerotermia, puntos de recarga de vehículo eléctrico, reparto a domicilio con motos eléctricas o montaje de locales con materiales reciclados.

El tamaño también nos permite pedir a nuestros proveedores que inviertan. Siempre buscamos que la cultura de la compañía sea semejante y que trabajen con nosotros en proyectos que de otra forma no se podrían gestar".

P: ¿Exigen sostenibilidad a toda la cadena de suministro?

R: "Lo primero que hemos hecho ha sido trabajar para que casi todos nuestros proveedores sean españoles (...) lo que reduce muchísimo el transporte. La mayoría de nuestros productos vienen de aquí: la verdura de Murcia, los pollos de Navarra y la carne de Griñón y tienen el certificado Welfair (bienestar animal).

P: ¿Y en materia de residuos?

R: "Fuimos los primeros en quitar todos los plásticos. Ahora estamos haciendo pruebas, y no te creas que es sencillo, para utilizar vasos reciclados que se puedan limpiar. El aceite lo reciclamos para hacer biodiesel".

P: ¿Qué pueden hacer las administraciones para facilitar el proceso?

R: "La administración va en su dirección de ir regulando pero yo pediría más velocidad, al final nuestros objetivos están más allá de lo que nos piden.

Pero el mayor hándicap que tenemos es muchas veces la tecnología. El problema es que como movemos tal cantidad de volúmenes, muchas veces la tecnología no llega a las fábricas, no tienen capacidad para de hoy para mañana proveernos de productos que nosotros ya estamos dispuestos a cambiar en nuestros restaurantes.

La tecnología no avanza tan rápido como necesitan empresas del tamaño de la nuestra (...). Nos pasa mucho y más en el área de packaging (empaquetado), en la que es complicado encontrar soluciones más sostenibles".

P: ¿Y el "greenwashing (lavado de cara verde), existe?

R: "Cada empresa se tiene que mirar hacia dentro y tomar sus propias decisiones (...). Nosotros tenemos clarísimo que esto no va de venderle a nadie lo que no estoy haciendo. Sólo tienes que ir a nuestros restaurantes para verlo.

No estoy de acuerdo con el greenwashing, creo que no vale para nada. El cambio del clima está claro y si todo el mundo dijera que va hacer una cosa y luego no la hace pues no conseguiríamos mover los transatlánticos y claramente nosotros lo hemos hecho".