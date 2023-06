Gosia Juszczak, invitada especial al mayor festival de los océanos de Europa

El International Ocean Film Tour, el festival sobre los océanos más grande de Europa, comenzará su gira por España este viernes en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, un estreno que contará con la directora Gosia Juszczak, que presenta su primer documental 'Stolen fish'.

Stolen fish ahonda en la pesca ilegal en Gambia, donde una de sus principales fuentes de ingresos está siendo amenazada por la actividad de los arrastreros ilegales.

Estos buques han drenado en masa la población de peces de la costa para abastecer a las fábricas de harina de pescado extranjeras, lo que ha llevado a la pobreza a miles de personas.

Gosnia Juszczak pone rostro a esta realidad, contándola en primera persona a través de los pescadores Paul y Abou, así como de la pescadera Mariama.

Gosnia Juszczak, nacida en Polonia y residente en Tenerife, es graduada en creación de cine documental por la Escuela de Cine Andrzej Wajda de Varsovia y su trabajo documental se centra en temas de importancia social, migración y fronteras.

Con este cortometraje de 30 minutos se estrena en la producción documental, en un trabajo coproducido por la Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina de Enlace Madrid.

El estreno del International Ocean Film Tour en España está cerca de colgar el cartel de lleno en el Teatro Guiniguada, con un evento que tiene el océano como denominador común y promueve la igualdad real y el papel de la mujer en la sociedad, la inclusión, la reinserción justa, combatir la pobreza, la gestión del agua, ciudades sostenibles, la creación de alianzas y muchos más objetivos recogidos en esta Agenda 2030 de Economía Circular suscrita por los gobiernos locales, regionales, nacionales y europeos.

El festival incluye en esta edición 6 cortos de 7 países, con documentales de Australia, Alemania, Tonga, Líbano, Polonia, Inglaterra, y España, y los títulos The power of activism (El poder del activismo), No limits, George & the whales, Sweet adventure, Facing monsters y Stolen fish.