Gabi Martínez reivindica la fauna española en su último libro: 'Lagarta'

"Recurrir tan a menudo a autores extranjeros para hablar de nuestra propia Naturaleza es signo evidente de que hay trabajo por hacer", ha asegurado a Efe el escritor y periodista Gabi Martínez, que acaba de publicar 'Lagarta. Cómo ser un animal salvaje en España' (editorial GeoPlaneta).

Inserto en lo que el autor denomina "liternatura" o género de relatos sobre la Naturaleza, cuenta las peripecias de ocho animales "difíciles o imposibles de ver" en sendos territorios de la geografía española, como el lagarto gigante de El Hierro, el desmán del Pirineo o la ballena vasca, con objeto de "entender el país y la relación de los españoles con su fauna".

El texto no habla sobre las especies icónicas de la península como el toro o el lobo ibérico porque "para cambiar las cosas hay que desviar la mirada" y fijarse en otros animales "muchos de ellos, pequeños y feos, no comunes en nuestro día a día, pero fundamentales para sustentar a los más conocidos, porque sin los primeros los segundos no existirían".

Cada capítulo está protagonizado por un animal diferente pero también por una o varias personas que han trabajado en su entorno, dedicando su esfuerzo a cuidar, preservar e investigar estas especies.

Todas son "invisibles" para la mayoría de las personas y están amenazadas o al menos en un estado de conservación frágil y muchas han estado en peligro de extinción o directamente ya han desaparecido "y por ello es importante reivindicarlas".

Entre las historias que recoge 'Lagarta', figuran las de los pescadores vascos que viajaban hasta las peligrosas aguas de Terranova en la costa de Canadá para capturar ballenas a escala industrial o el intento de recuperar el bucardo, una subespecie de cabra montés que se extinguió definitivamente en 2000 y para la cual se planteó la clonación en una decisión que levantó polémica y que a día de hoy no ha sido desarrollada, aunque los científicos lograron el nacimiento de un cabrito genéticamente idéntico al último ejemplar existente, si bien apenas sobrevivió unos minutos.

Martínez ha recordado que "para salvar a las especies amenazadas son necesarios fondos e inversiones, pero no todos los animales reciben la misma atención" y ello, en su opinión, se debe a que casi siempre los valoramos por su belleza de acuerdo con los cánones humanos.

Así, resulta "mucho más fácil comunicar la gracia de un lince o de un águila que la de un escarabajo o un murciélago" y, de hecho, los animales "feos" suelen ser acusados de diversos males, como sucede con el propio murciélago, "un animal al que se ha culpabilizado de la pandemia de la COVID-19", ha lamentado.

En todo caso, una relación sana con la Naturaleza en general y con la fauna en particular "debe empezar por el cuidado de lo más próximo, de lo local", para luego pasar a trabajar en red con vistas a potenciar la conservación.

Buenos ejemplos de desarrollo a través de la colaboración son, ha apuntado, "los vegetales y las abejas, que sobreviven porque son comunidades asociativas estupendas".

"Si nosotros queremos salir adelante tenemos que aprender a cooperar en red" porque "como sociedad, los españoles le hemos dado ya mucho tiempo la espalda a la Naturaleza", concluye. EFE.

alg/ppm/fg