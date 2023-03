Experto destaca la necesidad de que los países ratifiquen acuerdo de la ONU

El catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Javier Arístegui ha expresado su satisfacción por el acuerdo alcanzado en la ONU para proteger la altamar y ha destacado la necesidad de que los países lo ratifiquen.

"La única forma de proteger la biodiversidad, no solo acuática sino también terrestre, es expandir las zonas de reserva marina", ha indicado a Efe el investigador del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC.

En su opinión, "habrá que hacer un balance entre la pesca y los derechos internacionales, pero es un acuerdo fantástico que permitirá expandir las reservas marinas hacia aguas internacionales".

"Llegamos tarde realmente al hacer esto", según Arístegui, pero cree que todavía estamos a tiempo de emprender acciones que eviten un mayor deterioro medioambiental.

Hay que restaurar las comunidades costeras que se han degradado y hacer una mejor gestión sobre zonas de manglares o marismas deterioradas, fundamentales para las áreas costeras, por ejemplo.

Son actuaciones que tienen poco coste y muchos beneficios a la hora de proteger la diversidad del planeta y aumentar la capacidad de secuestro de dióxido de carbono de las comunidades costeras.

"Son medidas que hay que hacer y que deberían haberse hecho hace tiempo, pero más vale tarde que nunca", a juicio de Arístegui.

Considera también que habrá que regular la explotación de los recursos marinos en aguas internacionales, "es algo que está abierto, y la mayor parte de recursos marinos está, desgraciadamente, en aguas no internacionales".

Eso permite que muchos países exploten los recursos marinos, como China, bajo cuya jurisdicción se encuentran muchas de las zonas de explotación minera en el mar, ha destacado el experto.

Por ello, es fundamental que los países ratifiquen el acuerdo de la ONU para proteger la altamar, "no es vinculante, y si no lo quieres cumplir, no lo cumples".

Así sucedió, por ejemplo, cuando se alcanzó una moratoria para la pesca de ballenas o con diversos acuerdos en la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, "este primer paso de Naciones Unidas de crear reservas marinas internacionales es un buen paso adelante", ha asegurado Arístegui.