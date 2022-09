Enresa asegura que ninguna autonomía ha mostrado interés en albergar un ATC

Ninguna comunidad autónoma ha manifestado interés por albergar un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos, según ha informado el presidente de ENRESA, José Luis Navarro, quien ha asegurado que sin consenso una instalación de este tipo "estaría condenada al fracaso".

Navarro ha comparecido este martes ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso para informar sobre el protocolo para el cierre ordenado de las centrales nucleares, un proceso que, ha dicho, se llevó a cabo de manera "ordenada, prudente y coherente con el desarrollo de las energías renovables y los planes de almacenamiento" de residuos radiactivos.

En su exposición, el presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos ha asegurado que el calendario para el cierre de las siete reactores nucleares que están activos en España fue acordado con las empresarias encargadas de su explotación, que tenían en ese momento "una complicada relación" que dificultó la toma de decisiones.

Navarro ha recalcado que su papel al frente de Enresa no consiste en "fijar posiciones políticas" sobre la conveniencia o no de la energía nuclear, sino en "cumplir los planes" acordados con las empresas propietarias de las centrales, de las que ha dicho que "ve muy difícil" que se pusieran de acuerdo para establecer un nuevo calendario de cierre que sustituya al de marzo de 2019.

En el turno de preguntas, los portavoces de los grupos parlamentarios se han interesado por el futuro de las centrales nucleares que siguen operativas y han preguntado si "alargarles la vida" abarataría el precio de la luz o si el cierre está relacionado con la "asfixiante fiscalidad que soportan" estas instalaciones.

Han preguntado además si el destino de los residuos nucleares será finalmente un solo ATC o siete ATD (Almacenes Temporales Descentralizados) instalados junto a las centrales y con una instalación para el mantenimiento del combustible gastado, una posibilidad que resultaría más costosa que la de un único cementerio nuclear.

El diputado del PP José Alberto Herrero ha apelado por su parte a la "necesidad urgente de impulsar la construcción y la entrada en funcionamiento" de la ATC de Villar de Cañas, una instalación que ha defendido "por motivos de seguridad" y porque, según ha dicho, es imprescindible para "desmantelar pronto" las centrales de Garoña y de Zorita.

"Cuando llegué a la presidencia de Enresa me llevé la sorpresa de que no hubiera ninguna autorización para hacer la ATC", ha comentado Navarro y ha informado de que se está tramitando el séptimo Plan General de Residuos Radioactivos (7ºPGRR) y transcurrido el plazo de presentación de alegaciones no se ha recibido "ninguna petición de ninguna de las 17 comunidades autónomas" para albergar esta instalación.

Navarro ha dicho además que no hay ninguna empresa que haya manifestado su deseo de cambiar el protocolo actual para el cierre de las centrales nucleares y ha recordado que para hacerlo "se necesitaría la voluntad coincidente del Gobierno de turno y de los gestores de las centrales" a las que, además, "no les salen los números".

En cuanto a la carga fiscal que según los portavoces de Vox y del PP estarían pesando sobre las empresas explotadoras de las centrales nucleares, Navarro ha dudado de que estas instalaciones resulten más rentables en el momento de su cierre, incluso en el hipotético caso de que desaparecieran los impuestos vigentes.

"Actualmente no existe nadie interesado en invertir en nuevas centrales nucleares en España" ha afirmado el presidente de Enresa.

Personalmente ha dicho que no está "ni a favor ni en contra de la energía nuclear", pero está convencido de que "ha desempeñado y seguirá desempeñando un papel fundamental como energía de transición" hacia las renovables.