Ecologistas en Acción lanza el carné de la persona no cazadora

La organización Ecologistas en Acción ha lanzado, coincidiendo con el inicio de la temporada de caza, el carné de la persona no cazadora, un documento que quiere aunar a quienes "de forma pacífica y respetuosa" disfrutan o ejercen su actividad en el medio natural.

En un comunicado, Ecologistas ha explicado que el documento se ha diseñado para quienes consideren "que se debe hacer frente al lobby de la caza en España y que se han de reivindicar los derechos de la mayoritaria población no cazadora frente a los privilegios y abusos de la caza".

Según los datos ofrecidos, en España hay 332.000 cazadores federados y se expiden alrededor de 800.000 licencias de caza, con lo que el porcentaje de cazadores lo sitúa la organización entre el 0,7 y el 1,4 por ciento de la población.

Ecologistas ha apuntado que la actividad de "ese porcentaje minoritario de personas" condiciona cada día más, sobre todo durante la época de caza, el derecho de otros a disfrutar del medio ambiente y a desarrollar en condiciones de seguridad y tranquilidad las actividades propias del medio rural.

El carné de Ecologistas en Acción (gratuito) permite a su poseedor identificarse como no cazador y para solicitarlo no es necesario ser socio de la organización, basta con inscribirse en el registro de personas no cazadoras abierto en la web de la organización conservacionista y enviar una fotografía.