Claves del caudal ecológico del Tajo que enfrenta a España por el agua

El caudal ecológico del Tajo para garantizar la supervivencia y ecosistema de sus aguas y su vinculación a la cantidad que se podría trasvasar según el nuevo plan hidrológico es uno de los puntos clave de las disputas entre comunidades como Castilla-La Mancha y el Levante, reunidos en el Consejo Nacional del Agua este martes.

Estas son algunas de las claves de lo que se considera caudal ecológico de un río:

- ¿Qué es el caudal ecológico? Un caudal ecológico es el caudal que necesita un río para la supervivencia de todos los ecosistemas que son les son propios.

- ¿Cómo puede garantizarse el mismo? el caudal ecológico es o no es, no se puede proteger por partes, ni por fascículos, explica Alejandro Cano, coordinador de la Red Ciudadana del Tajo y de la Plataforma para los Ríos Madrileños y el Tajo. Por eso, critica que en los nuevos planes hidrológicos de cuenca -que se debaten este martes en el Consejo Nacional del Agua- se esté hablando de unos caudales mínimos ecológicos, que serían diferidos, o por partes, de cara a unos niveles garantizados futuros.

- ¿Cuales son los componentes de un caudal ecológico? esto no es simplemente un tema de volumen de agua que debe quedar establecido; es mucho más, según Cano. No es como una cañería, en la que varía la cantidad de agua según la presión; no, en un caudal ecológico influyen muchos factores para que pueden vivir las especies y ecosistemas en los ríos. Tienen que considerarse muchos patrones, por ejemplo las crecidas; los distintos niveles del río en verano respecto al invierno, la primavera frente al otoño.

Además, tiene que haber caudales generadores, que permitan precisamente que el propio río se restaure, que la laderas se restituyan, que toda la biodiversidad se pueda desarrollar.

- ¿Existe un modelo a tener en cuenta? el modelo lógico no es algo tan simple como abrir un grifo. El caudal ecológico es una cuestión muy compleja, que requiere estudios muy profundos, y unas pautas que no pueden cambiarse libremente sin datos científicos.

- ¿Se puede supeditar las cantidades de agua a trasvasar como en el caso del Tajo en función del caudal ecológico? según Cano, no se entiende que el nuevo plan hidrológico se plantee rotaciones del caudal, es decir posibles incrementos de agua trasvasada condicionados al buen estado de las mismas, porque una cosa es el caudal y otra muy distinta la salud de las aguas del Tajo.

A modo de ejemplo ha explicado que no sería de recibo quitarle el alimento a una persona por el hecho de estar sana, como tampoco se puede plantear trasvasar más o menos agua bajo el argumento de la buena salud o no de esta.