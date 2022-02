Casi 200 científicos firman contra los JJOO de invierno en el Pirineo

(Actualiza la EX4241 con más detalles)

Más de 180 científicos de centros de investigación y universidades de Cataluña han firmado un manifiesto en contra de la celebración de los JJOO de invierno de 2030 en el Pirineo "por el impacto negativo y las pérdidas que puede tener sobre las economías locales, los paisajes rurales y los ecosistemas del Pirineo".

El manifiesto, presentado hoy en Barcelona, asegura que la propuesta de celebración de estos JJOO "se enmarca en la defensa de un modelo de desarrollo socioeconómico basado en el turismo de masas", lo que consideran "incompatible con la crisis climática y los retos sociales y ambientales que afronta el territorio", además de la emisión de millones de toneladas de CO2 equivalente.

"No existen opciones 'verdes' de desarrollar los JJOO de invierno", asegura el manifiesto, entre cuyos firmantes figuran biólogos, ecólogos, geógrafos, expertos en cambio climático, ornitólogos, arqueólogos, botánicos, economistas, antropólogos, ingenieros, matemáticos, micólogos, sociólogos, ambientalistas, oceanógrafos y etnólogos.

El manifiesto, entre cuyos firmantes está el director del Museo de Ciencias Naturales de Granollers, Antoni Joan Arrizabalaga, o el biólogo y catedrático de Ecología Narcís Prat, denuncia que la propuesta de JJOO de invierno en el Pirineo "es poco transparente y no tiene un plan de implementación concreto ni está acompañado de un documento pertinente de evaluación ambiental".

El texto, que también firman el profesor de Ecología de la UAB Joan Martínez-Alier, o el meteorólogo y climatólogo del Servicio de Meteorología de Catalunya Marc Prohom, advierte de que los últimos trabajos científicos indican que "la mayoría de las estaciones de esquí del Pirineo serán inviables a finales de siglo" porque las temperaturas están aumentando cada año.

"Los JJOO de invierno solo se podrán realizar con un aumento del consumo de energía, de agua y de la contaminación", asegura el manifiesto, que también rubrica la investigadora del Grupo de Investigación del Cambio Climático de la UPC, Bárbara Sureda, y el glaciólogo y profesor de Geografía de la Universidad del País Vasco Eñaut Izagirre.

También advierten los científicos de que "el actual consumo de agua de las estaciones de esquí para la producción de nieve artificial reduce la disponibilidad de agua para otros usos" y que "el turismo es uno de los cinco factores principales que causan una presión directa sobre la biodiversidad," porque produce "pérdida de hábitat y fragmentación ecológica, sobreexplotación de recursos, contaminación, introducción de especies exóticas y cambio climático".

"Un gran acontecimiento turístico, como los JJOO, incrementaría estos impactos", agrega el manifiesto, que también firma el profesor de Arqueobotánica de la Universidad de Basilea Ferran Antolín Tutusaus, y el geógrafo de la Universidad de Girona Joan Nogué.

Tras recordar que "las estaciones de esquí de los Pirineos no son rentables económicamente", los firmantes del manifiesto aseguran que "los JJOO no aportarán riqueza a los Pirineos" porque estudios sobre la celebración de otros juegos olímpicos anteriores "demuestran que estos acontecimientos no han tenido efectos positivos significativos en el PIB de las regiones donde se han celebrado".

"La repercusión económica de los juegos sobre las poblaciones locales es escasa, ya que solo proporcionan trabajo precario, principalmente a personas de fuera del territorio, y las inversiones son captadas básicamente por grandes empresas de construcción y hostelería, sin repercusión positiva para la población local, como los pequeños comercios", argumentan los científicos, entre ellos la socióloga rural del CSIC Marta Guadalupe Rivera-Ferre.

Según los firmantes, "la propuesta de JJOO de invierno agravará el desequilibrio y la dependencia que sufren las comarcas pirenaicas, que ya han perdido su modelo de vida tradicional, y unos JJOO aún lo enfocarían más al sector turístico masivo".

"En las últimas décadas, el modelo basado en el turismo y las segundas residencias ha pasado por delante de las prácticas tradicionales como son la agricultura, la ganadería y la pequeña industria de transformación", agrega el manifiesto, que también firman la coordinadora del Grupo de Gobierno del Cambio Climático de la UPC, Olga Alcaraz Sendra, y el biólogo del CREAF y del Instituto Catalán de Ornitología Sergi Herrando.

Los científicos también advierten de que "acoger unos JJOO de invierno implicaría cambios y ampliaciones en las infraestructuras de unas determinadas pistas de esquí, cosa que supondría poner en riesgo la preservación de numerosos yacimientos arqueológicos de alta montaña de la zona".

"En el actual contexto de crisis sistémica (climática, energética, sociosanitaria y económica), consideramos que una candidatura para unos JJOO de invierno es inaceptable", concluye el manifiesto, que urge al Govern a iniciar un proceso de planificación estratégica participativa para las comarcas de montaña.