Asociación de directivas por la sostenibilidad impulsa su consejo asesor

La plataforma de mujeres directivas unidas por el desarrollo sostenible, 'Women Action Sustainability' (WAS), ha constituido este jueves su nuevo consejo asesor, un órgano que orientará a la asociación en sus proyectos estratégicos y que fomentará el talento femenino para alcanzar la transformación sostenible.

Los integrantes del consejo, elegidos por votación de la junta directiva de WAS, han sido seleccionados por su "extensa experiencia y compromiso con la transformación sostenible de la sociedad y sus organizaciones" y por "haber puesto en marcha estrategias empresariales o institucionales que hayan generado cambios de relevancia social", según un comunicado de la asociación.

En el acto de presentación, que se ha celebrado de manera telemática, los miembros del consejo han puesto en común su visión en torno a la promoción de la sostenibilidad en la alta dirección, así como el papel del liderazgo femenino en el ámbito empresarial.

La presidenta de WAS, Mónica Chao, ha destacado que WAS ha construido una red muy fuerte de mujeres y hombres comprometidos con la sostenibilidad", un colectivo que se verá "fortalecido" con la creación de este consejo, el cual "permitirá desarrollar estrategias disruptivas y de un valor incalculable para la sociedad y nuestras empresas.

El consejo asesor de WAS estará constituido por el responsable de BlackRock Iberia, Aitor Jauregui; la embajadora representante permanente de España ante la ONU, Aurora Díaz-Rato; la directora del Albert Einstein Institute of New York, Ana Mª Cuervo; el rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López; la presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor; la presidenta de Operador del Mercado Eléctrico, Carmen Becerril; el presidente de Analistas Financieros Internacionales y por la directora de la coalición We Mean Business, María Mendiluce.