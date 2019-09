Asesor de Obama pide que todo el mundo sea activista contra crisis climática

El analista Juan Verde, asesor de los expresidentes estadounidenses Barack Obama y Bill Clinton, ha defendido este martes en San Fernando (Cádiz) la necesidad de que todo el mundo se convierta en activista contra la crisis climática porque está en juego "la supervivencia de la humanidad".

"La cuenta atrás ya ha comenzado", ha alertado Juan Verde en la conferencia que ha impartido durante los actos de conmemoración del 209 aniversario de la constitución en San Fernando de las Cortes que, por primera vez, promulgarían principios democráticos como la soberanía nacional o la división de poderes.

En la conmemoración de aquellas Cortes en las que se colocó "la primera piedra de la democracia española", el estratega y asesor internacional, presidente de la fundación Advanced Leadership, ha urgido a la sociedad a enfrentar el actual reto del cambio climático que, según ha asegurado, es "la mayor amenaza que ha vivido la humanidad".

Ha explicado que este reto precisa de "una movilización mundial sin precedentes que nos una a todos" porque "el tiempo se agota, no podemos esperar".

En este sentido ha recordado que la ONU ha estimado que, de no plantearse soluciones eficaces con urgencia, en un plazo de 11 años se desencadenará "una reacción en cadena irreversible con consecuencias desastrosas", para el planeta y será "el principio del fin de nuestra civilización tal y como la conocemos hoy".

"No pasa un sólo día sin que veamos nuevas evidencias de que el cambio climático es una realidad. No es algo que vaya a ocurrir dentro de 50 años, está ocurriendo hoy y nos está afectando a todos. No existe un sólo país en el mundo, ni rico ni pobre, que no lo esté sintiendo", ha afirmado.

Ha apuntado que, por ejemplo, los recientes huracanes han provocado más víctimas mortales que los atentados del 11-S en las Torres Gemelas de Nueva York, que ocasionaron un gasto de más de tres trillones de dólares.

"¿Cómo no hacemos nada ante estas masacres causadas por el cambio climático?", se ha cuestionado en su conferencia.

En su opinión los afectos del cambio climático en los ecosistemas son "una realidad alarmante que requiere una respuesta inmediata" porque "es una lucha por nuestras vidas".

Una amenaza que requiere "una nueva era de activismo para exigir un cambio radical" porque "no podemos seguir rogando a los líderes políticos". "No ha funcionado en el pasado y dudo que vaya a funcionar ahora, hemos de pasar a la acción", ha añadido.

Ha pedido a los ciudadanos de todo el mundo que con sus votos, sus opciones de consumo y sus estilos de vida apuesten por los políticos, por las empresas y por los estilos de vida que sean sostenibles con el planeta.