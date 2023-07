Activistas rocían de pintura el megayate de la heredera de Walmart atracado en Ibiza

El colectivo de activistas contra la crisis climática Futuro Vegetal ha continuado este domingo con sus acciones contra bienes de lujo en Ibiza, esta vez rociando con pintura el megayate Kaos, propiedad de Nancy Walton Laurie, la milmillonaria heredera de la compañía Walmart.

A las 9.00 horas, dos activistas de la agrupación han utilizado extintores para rociar con pintura la embarcación atracada en el puerto de Ibiza, una acción que, según ha informado Futuro Vegetal en una nota, pone fin a la campaña Jets and Yachts, the party is over, convocada por Extinction Rebellion Ibiza, que reclaman la prohibición de los jets privados y el fin de las emisiones de lujo.

Desde el colectivo detallan que el yate fue construido en 2017 y su precio asciende a 300 millones de euros. Su coste de mantenimiento anual oscila entre los 20 y 30 millones de dólares, indica la nota de los activistas, que cita esta información de la web superyachtfan.com.

La propietaria, Nancy Walton, es una de las herederas de Walmart y, según Forbes, su fortuna actual es de 8.700 millones de dólares, añaden.

La agrupación denuncia que el único motivo por el que mantiene el actual sistema económico que conduce al colapso eco-social es para sostener los privilegios de esta pequeña clase privilegiada.

Futuro Vegetal inició sus acciones en Ibiza el pasado lunes manchando con pintura negra las cerezas de la discoteca Pacha, para continuar el martes irrumpiendo en el beach club de lujo Blue Marlin de Cala Jondal con pancartas de Your luxury our climate crisis (tu lujo, nuestra crisis climática) a fin de denunciar la incompatibilidad de sostener el estilo de vida de los megaricos con la crisis climática.

El viernes fue el turno de un jet privado en el aeropuerto de Ibiza y el sábado las acciones continuaron con el rociado de pintura a un vehículo de lujo modelo Lamborghini. EFE

