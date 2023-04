10 activistas “mueren” frente al Miteco para denunciar la inacción climática

Una decena de activistas del colectivo de desobediencia civil Futuro Vegetal (FV) ha llevado a cabo una acción de protesta pacífica este viernes en la entrada del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), donde se han hecho los muertos para denunciar la incompetencia del ministerio la hora de abordar con contundencia la mitigación y adaptación al cambio climático.

No sabemos si desde el ministerio no se quiere o no se puede, pero lo cierto es que no solo no estamos reduciendo las emisiones, sino que en 2022 estas aumentaron un 9% en el Estado español, han alegado desde FV.

Ocho jóvenes han desplegado en el suelo frente a la fachada del Miteco dos pancartas en las que se leía el nombre del movimiento, y se han dejado caer al suelo como si hubieran fallecido.

A continuación, otra activista ha cubierto con una sábana y un clavel a cada uno de sus compañeros mientras enunciaba la causa de la muerte: muerta en un episodio de inundación, asesinado para robar su cosecha, muerta por ola de calor extremo o en una guerra por los recursos.

A 31 grados en Madrid hacia las seis de la tarde -temperaturas anormalmente altas para estas fechas- los activistas han recalcado la amenaza para la salud mundial del siglo XXI que supone la crisis climática, ante la que los países mediterráneos son especialmente vulnerables.

Sin embargo, tras una oleada de acciones más disruptivas -arrojar pintura a edificios o interrumpir el paso en carreteras transitadas- con esta protesta pacífica frente al Miteco han querido mostrar su cara más amable, han explicado a EFE, lo que no quiere decir que sientan una afinidad particular hacia el Miteco respecto a otros ministerios que sí han teñido de rojo en otras protestas, han aclarado.

Si las instituciones no nos sirven para proteger nuestros derechos básicos deberá ser la ciudadanía la que se organice para hacerlos valer, han alegado los activistas.

Al concluir la representación, la activista que ha cubierto a sus compañeros fallecidos ha desplegado un cartel que rezaba: El futuro será vegetal o no será.

Pasado un rato, varios agentes de la Guardia Civil han acudido al lugar y los miembros de FV han concluido su protesta sin altercados.

En el último mes, este movimiento climático ha llevado a cabo acciones de desobediencia civil no violenta pero de alta intensidad para reclamar justicia climática y el fin de las subvenciones a la industria cárnica.

Como parte de esta campaña de abril, los activistas han arrojado pintura a la fachada de instituciones públicas como el Congreso de los Diputados o el Ministerio de Justicia, así como las de sedes bancarias o de partidos políticos, han bloqueado la entrada de cárnicos a Mercamadrid, y se han desnudado y bañado en los jardines del Palacio Real.

En anteriores ocasiones, se pegaron con pegamento a Las Majas de Goya en el Museo del Prado, así como a la tribuna del hemiciclo en la Cámara Baja, paralizaron el tráfico en la M-30 en plena operación salida madrileña e interrumpieron un partido de la Copa Davis, entre otras protestas.