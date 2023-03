Consejos del doctor Oterino para lograr dormir un sueño reparador cada noche

Un sueño adecuado previene enfermedades del corazón

"Estos resultados sugieren que mantener la duración regular o habitual del sueño, o dormir cerca de la misma cantidad total de tiempo cada noche, puede desempeñar un papel importante en la prevención de enfermedades cardiovasculares", concluye la doctora Kelsie Full que recomienda dormir cada noche entre 7 y 9 horas porque el sueño adecuado promueve la curación, mejora la función cerebral y reduce el riesgo de enfermedades crónicas.

¿Cómo podemos lograr dormir esas horas recomendables para la salud en general y en especial para la cardiovascular? Lo mejor seguir, lo más al pide de la letra posible, los consejos del doctor Armando Oterino:

Lo primero, tener una rutina diaria tanto a la hora de irnos a dormir como la de despertarnos, evitar sustancias estimulantes como el café o té, no consumir alcohol que disminuye la calidad del sueño, no practicar deporte a última hora porque activa el sistema nervioso y, en la era tecnológica, evitar las pantallas que emiten una luz azul que para nuestra retina y nuestro cerebro identifican que es de día y no producen melatonita lo que empeora la calidad del sueño y podruce insomnio. Todo ello, dice el doctor Oterino -cardiólogo del Hospital Universitario de Salamanca-, junto a una cena frugal y no justo antes de irnos a la cama va a hacer que nuestro sueño sea mejor y más reparador.

Por lo tanto, queda lejos aquello de contar ovejitas (aunque a alguno le sirva), si te metes en la cama y empiezas a dar vueltas o a mirar fijamente al techo de la habitación y pasa un minuto y otro y otro..., y así hasta 20, otro consejo es levantarse y darse un paseíto por la casa (sin hacer ruido, a ver si va a despertar al resto); hay a quien le sirve beber un vasito de leche caliente; a otros escuchar una música relajante, conozco a alguien que se da un baño lleno de espuma muy calentito o los que nos ponemos a leer, en un segundo se te juntan todas las letras en una.

La lección de este nuevo estudio es lo importante que es dormir, que son las horas reparadoras del sueño, para reducir los problemas que pueden afectar a nuestro corazón. Porque dice el doctor Oterino que "el sueño es un pilar fundamental dentro de un estilo de vida saludabre" y..."¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son" [Jornada 3, escena 19 del monólogo de Segismundo de 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca'].