El cardiólogo Armando Oterino subraya la importancia de una buena higiene del sueño

"Aunque se desconocen con exactitud las horas diarias de sueño necesarias, los límites suelen estar entre las cinco o seis horas y las nueve o diez horas, aunque la gran mayoría de las personas acostumbran a tener suficiente con siete u ocho horas", podemos leer en su página web, donde detalla que "las necesidades de horas de sueño varían en cada persona, noche a noche, dado que influyen infinidad de factores que van desde la edad hasta condicionantes genéticos. Los recién nacidos pueden pasar 18 horas durmiendo, con pequeños períodos de vigilia intercalados. Hacia los ocho-diez años, los niños suelen dormir entre nueve y diez horas seguidas, aunque los mejores durmientes son los preadolescentes, doce-catorce años, que pasan gran parte de su sueño en fase 3/4 (profunda). El paso del tiempo afecta tanto a la calidad como a la cantidad del sueño. Un adulto suele precisar siete u ocho horas de sueño y las duerme sin interrupciones, mientras que una persona de 70 años acostumbra a dormir sólo seis horas y superficialmente, con múltiples despertares".

Si solo nos centramos en la edad adulta, lo más habitual es dormir entre 7-8 horas para cubrir todas las fases del sueño; faciliar la recuperación de nuestro organismo con el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico; llenarnos de energía para afrontar un nuevo día al mejorar nuestra salud cardiovascular; nos aumentan la melatonina y la serotonina que nos mejoran el estado de ánimo y nos ayudan a combatir el estrés; y, además, dicen los nutricionistas, al dormir ocho horas mantenemos a raya el peso.

¿Y si no dormimos ese tercio del día? ¿Qué pasa si alteramos el ritmo circadiano del organismo? Hay consecuencias que todos hemos experimentado en alguna ocasión cuando hemos pasado una noche en vela. Donde más lo notamos es en nuestro estado anímico porque estamos irritables al liberarse la hormona del estrés que nos puede llevar a estados de depresión y ansiedad si ese mal descanso se prolonga en el tiempo. Se debilita nuestro sistema inmunológico; aumentamos de peso porque al dormir menos de lo necesario disminuye la liberación de leptina, que es la hormona que regula el apetito y la termogénesis por lo que quemamos la grasa-, y aumenta la producción de grelina, que regula el apetito y la homeostasis nutricional. Y comienzan los problemas cardíacos. Hay una relación directa entre dormir poco y la insuficiencia cardiaca. El insomnio produce además del aumento de la hormona del estrés, el incremento del colesterol lo que deriva en la subida de la presión arterial y del ritmo cardiaco.

"Una mala higiene del sueño", explica para cope.es el doctor Armando Oterino, cardiólogo del Hospital Universitario de Salamanca, "se asocia a una serie de factores implicados en la enfermedad cardiovascular como puede ser la obesidad, como puede ser la hipertensión o un aumento de los niveles lipídicos, entre ellos, tanto del colesterol como de los triglicéridos. No solo importa la cantidad de sueño que debería ser individualizada según el tipo de personas, hay personas que no necesitan, por su cronotipo, dormir tanto o dormir lo mismo que otras; sin embargo, por regla general no deberíamos prescribir un sueño que dure menos de 6 horas ya que aquellas personas que duermen menos de 6 horas tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. También importa la calidad porque un sueño fragmentado, un sueño en el que haya ronquidos o al día siguiente presente somnoliencia diurna se asocia a mayor enfermedad cardiovascular".