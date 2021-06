Victorino Martín: “Estamos encantados de ser uno de los hierros preferidos de la afición de Madrid”

La plaza de toros de Las Ventas reabrirá sus puertas esta misma tarde para celebrar una corrida de toros en la que Manuel Escribano, Saúl Jiménez Fortes y Sergio Serrano lidiarán un encierro de Victorino Martín. Una ganadería santo y seña de la afición madrileña, arraigada a la historia casi centenaria de la catedral, y que en los últimos tiempos ha ostentado el honor de inaugurar la temporada venteña.

La Monumental de Las Ventas, sin corridas de toros desde el 13 de octubre de 2019, recuperará por tanto su actividad tras el festival benéfico del pasado 'Dos de Mayo', aunque todavía sin haber encontrado por parte de Plaza 1 el esquema a seguir durante el resto de la temporada.

A pesar de la dilación y el titubeo político a la hora de establecer unos protocolos que garantizasen la viabilidad de las corridas de toros, la empresa dirigida por Rafael García Garrido y Simón Casas siempre ha perseguido el objetivo de que la primera plaza de toros del mundo no se quedara sin festejos después de tan largo vacío. Y, al fondo de toda esta encrucijada, la idea de una Feria de Otoño en la que se citen todas las figuras del toreo.

Victorino Martín, ganadero y presidente de la Fundación del Toro de Lidia (FTL), consciente del peso de la cita de esta tarde, ha atendido a COPE.

- Lejos queda ya la inauguración de la temporada 2019. Por entonces, se conmemoraba el centenario del Marqués de Albaserrada. Un toro de su casa, 'Minorista', un cárdeno herrado con el número 87 y de 510 kilos, inauguraba entonces la última temporada de la normalidad en Las Ventas.

Tenemos que agradecer a 'Plaza 1' que desde que están gestionando los destinos de Las Ventas siempre hemos inaugurado las temporadas taurinas de la plaza más importante del mundo. Estamos muy ilusionas con esta fecha y con la idea de que los toros vuelvan a su templo. Ahora nos toca esperar, que el aficionado responda, la corrida embista y los toreros la entiendan.

- Junto con la empresa Plaza 1, ha reseñado una impresionante y muy seria corrida con varios toros de familias notables. ¿Pesa sobre usted más responsabilidad de la común por la fuerza simbólica de esta corrida de reencuentro en Las Ventas?

¡Bendita responsabilidad! De nuestra ganadería siempre se espera lo mejor y eso nos enorgullece. Es una gran responsabilidad, pero sobre todo nos enorgullece. Que la gente quiera verte en los carteles y, de este modo, te exija es una gran señal. Estamos encantados de ser uno de los hierros preferidos de la afición de Madrid.

- ¿Se podría haber resumido un poco más el tiempo de espera para este reencuentro entre la plaza de toros de Las Ventas y el aficionado?

No cabe duda de que la pandemia se está haciendo muy larga. Para los ganaderos ha sido y sigue siendo muy difícil. Hemos vuelto pero con muchas limitaciones, y eso se refleja en que Las Ventas va a estar hoy al 25% de su aforo. Uno de los sectores más afectados por esta pandemia en España ha sido el del mundo del toro. Nos ha tocado vivir una época muy dura, aunque en este punto debemos de seguir buscando soluciones para remontar la situación.

- Si hablamos de la ganadería de Victorino Martín como una de las predilectas entre los aficionados de Madrid, debemos de contar también con una terna bien hilvanada: Manuel Escribano, Saúl Jiménez Fortes y Sergio Serrano. ¿Confía en las sensaciones de estos tres toreros?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por supuesto. Son tres grandes toreros que entienden perfectamente las exigencias de nuestros toros. 'Plaza 1' ha planteado una cita con un cartel muy bien confeccionado. Una combinación inédita de toros y toreros de la que esperamos mucho. Ojalá que todo salga como merece esta reinauguración.

[??] #LasVentas ya espera a su protagonista... ¡???? ???????? ???????????? ???? ????????????! ????Disfruta de estas imágenes desde la finca Las Tiesas con los toros de @victorinotoros reseñados para el 26 de junio.



??¿Todavía sin tus entradas?

??? https://t.co/gb1ATlMbZRpic.twitter.com/CICorf3Ozp — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) June 20, 2021

La temporada taurina española, que comienza a aprovechar la flexibilidad de algunas de las restricciones sanitarias, apurará este final de mes de junio marcado por las festividades de San Juan y San Pedro para anunciar casi una treintena de festejos. Los más importantes, los de Alicante, Castellón, Badajoz, Burgos, Zamora y León, además del que tendrá lugar en Las Ventas esta misma tarde.

- ¿Cree que la tauromaquia ha estado desconectada de la sociedad demasiado tiempo a lo largo de esta crisis que aun padecemos?

No, creo que no. Al contrario. Hemos sido uno de los sectores más vivos durante la pandemia. De hecho fuimos el único sector que se organizó de una manera efectiva para promulgar una 'gira de reconstrucción' con el objetivo de rehabilitar los daños ocasiones por la COVID-19. Es cierto que se nos discrimina, no sólo en los medios generalistas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, nos ha negado una ayuda a la que los profesionales taurinos tenían derecho... Quietos no hemos estado, otra cosa es que nos hayan dado más o menos visibilidad.

- Mañana vuelve a tener un compromiso de peso en Burgos, donde se enfrentarán en un mano a mano Morenito de Aranda y Rubén Pinar. ¿Volverá a lidiar, como en Madrid, una corrida cinqueña?

Esta corrida de Burgos, plaza que siempre ha sido considerada como la 'puerta del norte' por su influencia en las plazas de esa parte de la geografía española, es también muy importante. Tenemos mucha ilusión depositada en esta feria de San Pedro y San Pablo y en los toreros que se enfrentarán a nuestros toros. Tanto Morenito de Aranda como Rubén Pinar ya han indultado ejemplares de nuestra casa y, por tanto, son dos conocedores de las virtudes y defectos de este tipo de toro. Efectivamente, vamos a lidiar una corrida cinqueña, como la reseñada para Madrid, y un punto por encima de las exigencias de la plaza de toros de Burgos.

- Esta tarde se presenta como un mano a mano, ¿se está abusando de esta fórmula?

Creo que no. El mano a mano de Burgos, por ejemplo, responde a un interés, y como aficionado, concibo que todos los que se anuncian tienen una razón de ser. Siempre han existido este tipo de combinaciones en la historia de la tauromaquia e incluso creo que sería conveniente recuperarlos entre los primeros espadas y con distintas ganaderías.

- Hace apenas unos días que, precisamente, Morante de la Puebla en una entrevista para El Mundo defendía la diversidad de encastes. Llegó a afirmar que estaba "aburrido de juampedros y garcigrandes”. Cansado, en definitiva, del “toro bueno”. ¿Confía en que este anhelo por la pluralidad de encastes pueda ser adoptada también por otros toreros?

¡Primero quiero verlo! Es decir, una cosa es hablar y otra muy distinta llevarlo a cabo. Como propaganda está muy bien, pero me gustaría verlo en el ruedo.

- ¿Ha podido hablar con Rafael García Garrido y Simón Casas sobre el esquema que tienen diseñado para el resto de la temporada en Las Ventas? ¿Volverán los toros de la A coronada a la plaza de toros de Las Ventas en la Feria de Otoño?

No hemos podido hablar sobre estas cuestiones. De todas formas, somos la ganadería que más corridas ha lidiado en Las Ventas durante los últimos 25 años y eso quiere decir que siempre estaremos dispuestos a afrontar el desafío de lidiar en la catedral del toreo.