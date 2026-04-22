Los toros de Palha ya están en Las Ventas para su esperado regreso

Los toros de Palha que protagonizarán la corrida de este domingo 26 de abril ya se encuentran en los corrales de la Plaza de Toros de Las Ventas. La expectación es máxima ante el regreso de la divisa lusa, que será lidiada por los diestros Sánchez Vara, Fco. José Espada y Luis Gerpe en la cita programada para las 18:00 horas.

Un hierro con historia y emoción

Procedentes de la dehesa ‘Herdade de Adema’, en la región portuguesa de Santarém, los astados de João Folque han viajado esta misma mañana hasta Madrid. Este hierro es muy apreciado por la afición venteña debido a la casta y emoción que suelen ofrecer en el ruedo, y su desembarque ha dejado imágenes espectaculares que anticipan la intensidad de la tarde.

Con esta corrida, la Plaza de Toros de Las Ventas despedirá los festejos taurinos del mes de abril. Los toros de Palha aguardan ya en los chiqueros el momento de saltar a la arena para un festejo que promete ser un gran broche para el mes.