Los toreros del 2 de Mayo se citan con los aficionados en Las Ventas

Los diestros Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés, protagonistas de la próxima corrida Goyesca del 2 de mayo, tienen una cita con los aficionados. El encuentro tendrá lugar en la Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas el miércoles 29 de abril a las 18:30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Presentación del cartel y coloquio

El acto, que será moderado por el periodista Miguel Ángel Silva, servirá como marco para la presentación oficial del cartel conmemorativo de la cita taurina. La obra, impulsada por el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ha sido creada este año por la pintora Paloma Velarde.

Durante el coloquio, los tres matadores compartirán sus sensaciones ante el importante compromiso de torear en una fecha tan emblemática como el Día de la Comunidad de Madrid. En la corrida se lidiarán toros de la prestigiosa ganadería de El Pilar.

Sorteos y regalos para los asistentes

Además de poder escuchar a los protagonistas, los aficionados que asistan al evento tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de entradas para el festejo. También se obsequiará a los presentes con postales de los toreros anunciados en el cartel.