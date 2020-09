El torero Antonio Catalán "Toñete" anuncia su retirada de los ruedos

El joven torero Antonio Catalán "Toñete", uno de los hijos del famoso empresario hostelero del mismo nombre, ha anunciado su decisión de retirarse de los ruedos.

"Me voy - asegura "Toñete" en una carta remitida hoy a los medios de comunicación-. Nunca había pensado en este día, ni en la posibilidad de redactar esta carta. La vida a veces nos sorprende y nos hace cambiar el rumbo. Yo me he propuesto hacerlo con toda la fuerza y positividad que siempre he intentado tener".

"La decisión -continúa- está tomada. Estos últimos meses, en los que lo único que no faltó fue tiempo para pensar, me han hecho valorar otros horizontes, marcar nuevos rumbos y abrir otros caminos junto a los que más quiero, mi familia (...) Echaré de menos la presión, el miedo y sobre todo al toro... el que siempre dice la verdad".

"Toñete", nacido en Madrid hace 23 años, debutó como novillero con picadores en Zamora el 23 de abril de 2016 y, durante tres temporadas, sumó algo más de 60 novilladas hasta que Enrique Ponce le dio la alternativa en la plaza francesa de Nimes el 15 de septiembre de 2018.

Justo dos años después, y tras actuar en 23 corridas de toros, Antonio Catalán ha tomado esta decisión, aunque matizando que no sabe si es "un hasta luego, un hasta pronto o un simple adiós. Solo sé que el mundo del toro, que es mi vida, siempre me tendrá aquí. Lucharé por defender nuestra fiesta y que siga avanzando hacia un futuro mejor".

A partir de ahora "Toñete" dice que le esperan "el aprendizaje, la formación, el estudio, el trabajo... algo que me motiva e ilusiona como nada. El toro me ha enseñado todo lo que sé. Yo a cambio le he entregado mi vida: mi infancia, mi adolescencia, mis lágrimas, mi sudor y mi sangre".

"El toro -añade- me ha hecho un hombre, me ha hecho madurar a una velocidad tremenda, me ha enseñado a ponerme al límite y a no dudar ante la adversidad. He aprendido que la constancia y el sacrificio diario te hacen alcanzar tus objetivos siempre que los quieras con total sinceridad y verdad".

El torero también tiene palabras de agradecimiento a toda la gente que le ha apoyado, "porque vosotros sois los que verdaderamente me habéis hecho la persona que soy ahora. Por supuesto, a toda mi familia sufridora y a mi cuadrilla fiel. Pero sobre todo a esos locos a los que decían 'dónde vais con éste chaval' y que con vuestra fe, enseñanza y paciencia me convertisteis en el hombre y el torero que soy ahora".

Y como despedida de la carta, añade la reflexión de que "muchos de los problemas del toreo vienen de dentro y debemos eliminar de raíz todo lo que nos haga estancarnos y no avanzar hacia un espectáculo moderno, actual y apetecible. Sin variar la verdad de la lidia y lo que ocurre en el ruedo. Donde la vida y la muerte van juntas y de la mano".

"A toda la familia del toro, os quiero. Y que sepáis que somos mucho mas grandes y mucho mas capaces de lo que nos creemos. Sigamos luchando por nuestra pasión y avancemos hacia un futuro donde la tauromaquia este en el lugar que merece", finaliza Toñete.