Tomás Angulo avanza a la siguiente fase de la Copa Chenel tras Colmenar de Oreja

5ª COPA CHENEL La fe de Tomás Angulo encuentra recompensa al cortar una oreja en Colmenar de Oreja

Tras la deliberación del jurado en Colmenar de Oreja, el diestro extremeño Tomás Angulo ha conseguido el pase directo a la siguiente fase de la Copa Chenel. Angulo se ha proclamado triunfador de la tarde con una puntuación total de 10,60 puntos, asegurando así su clasificación.

En la misma jornada, García Pulido ha obtenido la segunda posición con 8,11 puntos, una cifra que incluye los 0,5 puntos adicionales del Voto del Público. La clasificación de la tarde la ha cerrado Manuel Perera, quien ha sumado un total de 5,43 puntos.

Alejandro Chicharro, también clasificado

Con la celebración de las primeras cinco corridas clasificatorias, ya se ha definido una de las plazas para los mejores segundos. Este puesto lo ocupa Alejandro Chicharro, quien accede a la siguiente fase con una nota de 10,36 puntos, obtenida tras su actuación con los toros de Flor de Jara y Pedraza de Yeltes.

La última cita, en Valdemoro

La competición está a la espera del último festejo de la fase clasificatoria, que se celebrará el próximo 3 de mayo en Valdemoro. De esta corrida saldrá el último torero que clasificará de forma directa.

En la carrera por asegurarse un hueco como uno de los mejores segundos todavía se encuentra Álvaro Burdiel, cuyo futuro en el certamen dependerá de las puntuaciones que se otorguen en la última jornada de Valdemoro.