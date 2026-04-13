Talavera de la Reina presenta un cartel de figuras para sus fiestas de San Isidro

El Ayuntamiento de Talavera ha sido el escenario para la presentación del cartel de San Isidro de 2026, en un acto que los responsables han calificado como histórico. La cita reunirá a tres de las máximas figuras del toreo actual, Alejandro Talavante, Roca Rey y Tomás Rufo, quienes se enfrentarán a toros de la ganadería de Alcurrucén. El festejo servirá además para honrar la memoria de Joselito el Gallo en el 126 aniversario de su muerte.

El alcalde de la localidad, José Julián Gregorio, ha mostrado su emoción por un cartel a la altura de la historia del acontecimiento y de la plaza. Gregorio ha anticipado lo que prevé como una entrada histórica tanto en el coso como en los negocios de hostelería de la ciudad.

Una cita para las figuras

Talavera se ha convertido en una fecha marcada en el calendario de los principales toreros del escalafón" Antonio Rubio Empresario de la plaza de toros de Talavera de la Reina

Por su parte, Antonio Rubio, en representación de la empresa Hersango, ha agradecido las palabras del alcalde y ha expresado su satisfacción por confeccionar un cartel de esta categoría. Según ha destacado, "Talavera se ha convertido en una fecha marcada en el calendario de los toreros principales del escalafón". Además, ha subrayado las garantías que ofrece la ganadería de Alcurrucén.

El empresario ha alabado al torero local Tomás Rufo, al que ha calificado como "figura" y a quien entregó las llaves de la plaza hace dos años. También ha resaltado la presencia del torero más taquillero del momento, Roca Rey, junto a un Alejandro Talavante que "cortó cuatro orejas el año pasado" y, en palabras de Rubio, "merecía repetir por derecho propio".

El regreso de las figuras

La confección de este cartel consolida una tendencia desde la llegada de la empresa Hersango, que ha propiciado que las figuras hayan vuelto a Talavera. Este fenómeno, impulsado también por la irrupción de Tomás Rufo, ha permitido a la ciudad ver a diestros como El Juli, Manzanares, Diego Ventura, Morante o Juan Ortega. La edición de este año se redondea con la vuelta tras casi diez años del más esperado, Roca Rey.

La concejala de festejos, María Pilar Guerrero, ha sido la encargada de cerrar el acto, agradeciendo a la empresa su "tremendo esfuerzo para hacer un cartel tan redondo". La concejala ha añadido además que el domingo se celebrará un festejo popular de vaquillas para completar la oferta taurina.