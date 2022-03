Simón Casas: “La Fiesta se nos va de las manos porque somos negativos”

Fiel a su personalidad y con su estilo vehemente, Simón Casas fue otro de los protagonistas de la gala de presentación de carteles de la Feria de San Isidro.

El productor francés habló de su relación con Rafael García Garrido y se preguntó “¿Qué es un una buena sociedad? Yo te lo digo. Una buena sociedad es donde se suman los talentos, las tecnicidades y las capacidades. Y todo esto es Plaza 1. Por eso llevamos tres San Isidros triunfales, 4 ferias de otoño triunfales, una gala de presentación triunfal para anunciar una de las mejores ferias de San Isidro de la historia”

Sobre las opiniones que hablaban de una feria con muchos carteles de relleno, Simón aseveró que “no me importan lo que digan, me importa la objetividad. Y si eres periodista lo tienes que saber, así que tonterías, ni una...”.

“La Fiesta se nos va de las manos porque somos negativos, hay que encumbrar la Fiesta”, fue otra de las perlas que soltó durante las declaraciones a COPE.

Simón Casas también valoró los carteles isidriles y afirmó gustarle “el arte y el tremendismo. Hay 10-12 carteles que me gustan, por eso no me pronuncio. Me quedo con la globalidad”.

Por último, y sobre si continúan manteniendo año a año contactos con José Tomás para su vuelta a Las Ventas, el empresario venteño fue bastante claro: “¿Tú te crees que si José Tomás quisiese torear en Madrid no torearía? Y en Francia, si quiere torear, toreará”