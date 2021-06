Serrano se destapa y Escribano aprovecha el entusiasmo de Madrid

Javier López

Sergio Serrano y Manuel Escribano cortaron sendas orejas a los dos "victorinos" de más opciones de la corrida celebrada hoy en Las Ventas, premios de distinto peso y valor, pues si la de Serrano le sirvió para destaparse, en cambio, la de Escribano llegó por el excesivo entusiasmo del público madrileño.

Las Ventas volvía a reabrir sus puertas para acoger su primer festejo de luces al cabo de 20 meses desde aquella final del "Camino hacia Las Ventas" del 13 de octubre de 2019.

Y lo hacía con una corrida muy del gusto del aficionado "del foro", de Victorino Martín, que trajo leña y trapío para dar y tomar en los "grises" de cinco años y medios que fueron saliendo por chiqueros.

La plaza presentaba un gran aspecto a pesar de que no colgarse el "no hay billetes" en la taquilla. De las 6.800 localidades disponibles (no quisieron o no pudieron reaforar las casi 12.000 que podrían haberse puesto a la venta) se vendieron casi todas, lo que denotaba que había ganas de toros.

Se palpaba en el ambiente previo, en los aplausos con los clarines y timbales, a los alguacilillos, a los toreros tras el paseíllo y a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso cuando se hizo presente por el callejón de la plaza.

La tarde tenía todos los alicientes. Solo faltaba con los cárdenos contribuyeran al espectáculo.

Hubo dos buenos de seis, el primero de ellos, el cuarto, que tuvo un pitón izquierdo de lujo aunque había que sacárselos de uno en uno porque pronto aprendió lo que se dejaba atrás.

Escribano, que se fue a portagayola a recibirlo, lo había banderilleado con variedad y facultades antes de llevar a una cabo una faena intermitente, en la que tardó en entender lo que tenía delante.

A derechas todo salió un punto deslavazado, también porque por ahí el animal se quedaba más corto. Y por el izquierdo hubo pasajes estimables cuando acertó a engancharlo con los vuelos. Que no fue siempre, todo sea dicho.

Lástima que no hubiera la continuidad deseada a pesar de que el público, más festivo de lo habitual, conectó con la faena, de ahí que, tras la estocada, cortara una oreja pero sin la fuerza que debió tener.

Antes, con un primero blando y sin casta al que recibió también en la puerta de toriles, lo mejor de Escribano fue la estocada con la que se lo quitó del medio.

Otro torero que acaparó titulares fue Sergio Serrano, que estuvo "hecho un tío" con un toro, el segundo, que no regaló absolutamente nada, pegando unas oleadas de espanto, sin humillar, acostándose por los dos pitones y "cazando moscas" por el izquierdo.

Con semejante material lo importante fue la actitud mostrada en todo momento por Serrano, que no se alivió y le plantó batalla aún a sabiendas de que la tenía perdida de antemano. Lástima la espada, el único lunar a una actuación más que digna.

El quinto fue el otro toro bueno de la corrida por su extraordinaria nobleza. Un "victorino" que no hizo ningún extraño y se dejó un barbaridad, con el que Serrano sacó a relucir su versión más templada para pasarlo por uno y otro pitón con mucha suficiencia en una faena que entusiasmó a la parroquia madrileña.

Y es que tiene mérito torear tan poco y estar así en Madrid, aunque, a decir verdad, a la faena le faltaron cositas, sin embargo, la entrega, la despaciosidad por el derecho y la cadencia en los naturales salpicados que le robó tuvieron también su importancia.

Como la propia estocada, tirándose muy de verdad, aunque cayera un pelín contraria, lo que hizo que tardara mucho en doblar el animal. La oreja cayó a ley.

Fortes quiso hacerlo todo muy puro y muy de verdad al desrazado tercero, que se defendió sin clase en las telas del malagueño, que, así y todo, le robó alguno por el izquierdo de exquisita firma.

El sexto fue también muy deslucido y Fortes, que dio el susto al resbalarse en los primeros compases de faena, optó por abreviar.

FICHA DEL FESTEJO.- Toros de Victorino Martín, muy bien presentados y de juego variado. Los mejores, el cuarto, que tuvo su importancia sobre todo por el izquierdo, y el quinto, muy noble. El primero, sin fuerza ni casta; peligroso el segundo; sin raza ni clase, el tercero; y muy deslucido el sexto.

Manuel Escribano, de grana y oro: estocada fulminante (ovación); estocada desprendida (oreja tras aviso).

Sergio Serrano, de caña y oro: pinchazo y bajonazo (ovación tras aviso); estocada ligeramente contraria (oreja).

Fortes, de azul noche y oro: pinchazo, estocada caída y descabello (silencio tras aviso); cuatro pinchazos, estocada caída, y descabello (silencio).

En cuadrillas, buena brega de Fernando Casanova al quinto, al que destacado picando también Tito Sandoval.

La plaza prácticamente se llenó dentro de las 6.800 localidades puestas a la venta como máximo por el protocolo sanitario.