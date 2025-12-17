El Senado vuelve a desafiar al Ministerio de Cultura y acogerá por segundo año el Premio Nacional de Tauromaquia

La entrega del Premio Nacional de Tauromaquia 2025 se celebrará de nuevo en el Senado. En esta segunda edición, el galardón mantiene el compromiso institucional para reconocer los méritos de profesionales y figuras destacadas del mundo taurino mientras persiste la "situación de excepción censora creada por el Ministerio de Cultura", según los organizadores.

El premio será otorgado por el propio Senado, la Junta de Andalucía, Cantabria, la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana, el Gobierno de Aragón, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León y la Fundación Toro de Lidia. Como novedad, este año se suma a la convocatoria la Ciudad Autónoma de Melilla, elevando a doce las instituciones públicas implicadas.

Respuesta a la supresión ministerial

Este galardón fue instituido originalmente en 2013 por el Ministerio de Cultura para distinguir a profesionales o instituciones que destacaran en la difusión de los valores culturales de la tauromaquia. Sin embargo, en mayo de 2024, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció su supresión, una decisión que el sector calificó como "un ataque ideológico a la libertad y diversidad de la cultura en España".

Ante esta medida, la Fundación del Toro de Lidia, entidad que aglutina a profesionales y aficionados, reaccionó agrupando las iniciativas de varias administraciones en un único gran Premio Nacional de Tauromaquia. Los impulsores defienden que actúan en cumplimiento de la ley 18/2013, que impone a todos los poderes públicos la obligación de defender y promover esta manifestación cultural. En su primera edición, en 2024, el premio se otorgó 'ex aequo' a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y al cineasta Albert Serra.

El estatus cultural de la tauromaquia

La tauromaquia está protegida como expresión cultural por la Constitución Española. Su artículo 46 obliga a los poderes públicos a "garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España", mientras que el artículo 44 tutela el "acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho".

Este marco se desarrolló con la aprobación en 2013 de la Ley 18/2013 para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural. Basándose en esta legislación, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han reafirmado en diversas ocasiones el carácter cultural de la tauromaquia y la obligación de las administraciones de protegerla y divulgarla, sin que pueda ser discriminada.

Los tribunales han sido claros al respecto, a pesar de que existan detractores. De forma expresa, la sentencia 177/2016 del Tribunal Constitucional afirmó que "el hecho que la aceptación de ese carácter no sea pacífico, no priva a las corridas de toros (...), de su carácter cultural". El fallo añade que, al protegerla, el Estado contribuye a la "conservación mediante una acción de salvaguarda" de una manifestación que considera digna de protección.