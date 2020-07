El sector taurino pide una reunión con la Ministra de Trabajo a cuenta de las ayudas denegadas

El Comité de Crisis del sector taurino solicita una reunión con la ministra de Trabajo con la finalidad de poder acabar con la imposibilidad con la que se están encontrando los profesionales taurinos para recibir las ayudas extraordinarias a los artistas del Real Decreto de Ayudas al Sector Cultural a través del SEPE.

Victorino Martín, en nombre del Comité de Crisis creado por el sector taurino, expone en la misiva dirigida a la ministra Yolanda Díaz que “la situación es especialmente frustrante, ya que desde el Ministerio de Cultura se nos insiste en que evidentemente los profesionales taurinos sí que están recogidos en la norma que aprobaron, tal y como nos trasladó el propio ministro en la reunión mantenida hace pocos días”.

El documento que prueba que el Gobierno discrimina a los profesionales taurinos La Cadena COPE ha tenido acceso al documento del SEPE que deniega la ayuda de prestación económica a un subalterno. Sixto NaranjoSalvador Ferrer (COPE Valencia) 19 may 2020 - 11:20

El colectivo taurino solicita esta reunión tras no haber podido aclarar la situación con el director general del SEPE, “que nos canceló una reunión pocas horas antes de su celebración” ni con el Secretario de Estado, “que ni siguiera nos ha contestado a una solicitud de reunión”, recalca Victorino Martín.

El Real Decreto Ley 17/2020 de apoyo al sector cultural aprobado el pasado 5 de mayo recogía unas prestaciones extraordinarias al desempleo dirigidas al colectivo de aristas en espectáculos públicos, entre los que se encuentran los profesionales taurinos, incluidos en la categoría de artista en espectáculo público desde el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto.

Sin embargo, esta prestación está siendo denegada de manera reiterada por distintas oficinas de empleo, discriminando a un colectivo que “está pasando una situación realmente angustiosa”.

Concluye Victorino Martín en la misiva diciendo que “comprendemos perfectamente que no le gusten los toros, pero no podríamos concebir que fuera por ese motivo por el que los profesionales taurinos estuviesen perseguidos por su Ministerio. Entendemos que cuando dicen que no van a dejar a nadie atrás realmente es así, con independencia de gustos y fobias”.