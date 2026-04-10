San Isidro 2026 sigue al alza y cuelga el 'No hay billetes' en seis tardes clave

A falta de un mes para el comienzo de la Feria de San Isidro 2026, el ciclo ha colgado tres carteles más de ‘No hay billetes’, elevando a seis el número total de tardes que han agotado todo el papel disponible. Este éxito de ventas anticipado confirma la enorme expectación que rodea al evento taurino, reflejando el interés de los aficionados.

Nuevos carteles agotados

A los llenos ya anunciados para las tardes del 22 y 28 de mayo y 14 de junio se suman ahora tres fechas más. La primera es la corrida que abre el ciclo el viernes 8 de mayo, con un cartel compuesto por Talavante, Juan Ortega y la confirmación de Tristán Barroso, quienes lidiarán toros de Núñez del Cuvillo.

La segunda fecha que ha logrado el lleno absoluto es la del 21 de mayo, que contará con la presencia de Manzanares, Ortega y Aguado frente a toros de Puerto San Lorenzo-La Ventana. Asimismo, la corrida del 29 de mayo también ha vendido todas sus localidades con un cartel formado por Morenito de Aranda, Talavante y Aguado con toros de Garcigrande.

Tardes a punto del lleno

La máxima expectación también se manifiesta en la altísima demanda de entradas para otras tardes que están cerca de agotar sus localidades con antelación. Entre ellas se encuentra la del 9 de mayo, con la primera cita del hierro de La Quinta, y la del 4 de junio, con un cartel que incluye a Emilio de Justo, la primera actuación de Borja Jiménez, y a Víctor Hernández.

Del mismo modo, las citas del 5 y 6 de junio, con toros de Juan Pedro Domecq y Victorino Martín respectivamente, están generando un gran interés. Las dos corridas de rejones, programadas para el 23 y 30 de mayo, también avanzan hacia el lleno con la máxima figura del rejoneo, Diego Ventura, como principal protagonista.