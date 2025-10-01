Samuel Navalón sigue intubado y sedado en la UCI tras la grave cornada sufrida en Algemesí

El diestro Samuel Navalón, que el pasado domingo sufrió una muy grave cornada en el cuello durante el festival celebrado en Algemesí (Valencia) a beneficio de los damnificados por la dana, continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario de la Ribera de Alzira, donde permanece intubado y sedado.

El joven espada, que el próximo 5 de octubre cumplirá 21 años, fue herido en el tercio de banderillas del tercer novillo, cuando intentaba colocar un par al quiebro. El animal lo prendió por el cuello y, ya en el suelo, lo levantó de manera dramática, helando de inmediato la plaza. En la enfermería fue estabilizado e intubado antes de su traslado al hospital.

La cornada provocó un desgarro completo de la carótida, destrozando el paquete muscular y fracturando el esternocleidomastoideo, además de una afectación vertebral que, afortunadamente, no ha derivado en daños graves.

En los últimos días, el equipo médico ha intentado retirarle el respirador, aunque finalmente se decidió volver a intubarlo. Según ha confirmado a COPE su apoderado, Nemesio Matías, “continua intubado y sedado, estará al menos 24 o 48 horas más así. Cuando le han intentado quitar en un par de ocasiones la respiración asistida no ha respondido bien y de ahí que siga necesitando estar intubado”.

La evolución del torero de Ayora marcará los plazos para una posible salida de la UCI, mientras el mundo taurino sigue pendiente de su recuperación.