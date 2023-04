Ruiz Muñoz sobresale en la Maestranza y da la única vuelta al ruedo

El primero de la tarde no humilló en el capote de Borja Jiménez y no pudo lucirse en el recibo. Sí lo hizo en el quite por chicuelinas posterior en respuesta a uno que hizo Lama de Góngora. A la muleta llegó el de Bohórquez sin descolgar y se movió sin entrega, complicando el lucimiento de Borja. Lo intentó el torero con decisión por ambos pitones pero no tuvo opciones.

Emplazado de salida y muy aquerenciando, el segundo de la tarde no permitió a Lama de Góngora torear con el capote y tampoco se dejó picar. Se empleó en la brega José Chacón y saludaron en banderillas Fernando del Toro y Fernando Sánchez. En la muleta Lama tuvo el mérito de buscar y aguantar las embestidas de un animal totalmente negado y de este modo extraer lo poco que tuvo en series de mérito con la derecha y una al natural. Remató su labor con una buena estocada. Fue ovacionado.

Rafa Serna dio algún lance despacio por el lado izquierdo al tercero. Este toro de Bohórquez tuvo un buen inicio en la muleta permitiendo que el toreo se doblara con buen estilo y diera una primera tanda buena al natural. La faena rompió cuando Serna toreó con la derecha ligando bien por ese pitón en dos series. Después lució también al natural en una faena con buenos momentos a uno de los toros destacados de la corrida. Perdió un posible triunfo con la espada.

Ángel Jiménez no pudo lucir con el capote, pero con la muleta estuvo muy por encima de su oponente, dejándole la muleta en la cara por el lado derecho para ligar series de mérito a un toro que se dejaba pero que no transmitía mucho. Tuvo mérito su labor, que abrochó de una estocada sin puntilla. Ovación.

Ruiz Muñoz brilló en el recibo de capa al quinto, sobresaliendo la media verónica de cierre. También se lució al llevar al toro al caballo dejando bonitas medias. Brindó a Curro Romero, que fue largamente ovacionado por el público puesto de pie. Este toro de Bohórquez tuvo calidad y temple y permitió al torero sentirse en muletazos sueltos. Ruiz Muñoz hizo las cosas siempre con decoro y buen gusto, sobresaliendo a final de faena, cuando se acopló más y dio naturales muy suaves y ligó una excelente tanta con la derecha que tuvo empaque y llegó mucho al público. Mató de estocada trasera y el público reclamó una oreja que el presidente no concedió. Dio la vuelta al ruedo.

Calerito se fue a portagayola en el sexto y toreó con solvencia de capa. Brindó a Espartaco y comenzó bien la faena, haciendo sonar la música en la primera serie. El toro fue a menos y la faena no pudo seguir creciendo. Calerito estuvo firme y decidido pero sin poder alcanzar el triunfo. Fue ovacionado.

FICHA DEL FESTEJO

Sevilla, domingo 16 de abril de 2023. 2ª de abono. Media plaza.

Toros de Fermín Bohórquez, bien presentados. Mejores el tercero y el quinto, ovacionados.

Borja Jiménez, ovación.

Lama de Góngora, ovación.

Rafael Serna, ovación.

Ángel Jiménez, ovación.

José Ruiz Muñoz, vuelta al ruedo tras petición.

Calerito, ovación.